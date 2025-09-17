23 actividades en las Euskal Jaiak de Hernani que se ponen en marcha este viernes El programa de actos se alargará hasta la jornada del domingo, con unos festejos que cuentan todos los años con gran acogida

Las voces de los coros también estarán presentes un año más en el desarrollo de Euskal Jaiak en Hernani.

Juan F. Manjarrés Hernani Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:29 Comenta Compartir

Fin de semana especialmente repleto de actividades el que se vivirá desde elviernes gracias al desarrollo de Euskal Jaiak. Hernani se llenará de gente y fenomenal ambiente para disfrutar de un programa que llega con 23 actividades y que vivió su jornada previa el pasado sábado con una romería organizada desde el grupo Oinkada.

Aunque el día más fuerte será el del sábado, con actividades que se alargarán durante toda la jornada, el viernes ya se dejará notar la presencia de Euskal Jaiak gracias a 'Erremontari herriz herri', que traerá el remonte al frontón del polideportivo, y del espectáculo 'Okzitania konexioa', que desde las 19.00 horas se representará en Gudarien Plaza y en caso de mal tiempo en Atsegindegi. Se trata de un espectáculo de música y baile de Occitania y Euskal Herria.

El Ayuntamiento y los agentes del municipio han organizado un programa con 23 actividades para el disfrute de personas de todas las edades. El ambiente rural y las demostraciones culturales tradicionales vascas volverán a ser protagonistas en el Casco Histórico del municipio.

Los actos principales tendrán lugar el sábado y domingo. En el primero de ellos, entre otras actividades, se vivirá la feria ganadera, la muestra de oficios antiguos relacionados con el caserío, el deporte rural y el encuentro de gigantes. Además, el concierto del grupo labortano Errobi pondrá la guinda a la jornada. Los músicos Anje Duhalde y Mixel Ducau actuarán en directo en Hernani gratis.

El domingo, en cambio, será un día dedicado principalmente a la manzana y a la sidra. La degustación de la bebida será uno de los actos centrales de la mañana, coincidiendo con el festival de trikitixa.

Por la tarde se podrá disfrutar del espectáculo más reciente del grupo de danza Tio Teronen Semeak: 'Haurreskolari'. Este grupo realiza actuaciones llenas de humor partiendo de las danzas tradicionales vascas.

Un aspecto que destaca de Euskal Jaiak en Hernani es que se llevan a cabo gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y los agentes del municipio. Por eso, el Consistorio quiere dar las gracias a todos ellos: Antzinako Jolasak taldea, HENASE, Goiz Eguzki abesbatza, Hernani Musika Eskola, Hernaniko bertso eskola, Hernaniko Herri Musika Elkartea, Hernaniko Musika Banda, Hernaniko sagardogileak, Herburu erraldoi eta buruhandi konpartsa, Herrilur kontsumo taldea, Kantuz abesbatza, Kaxko auzo elkartea, Ozenki abesbatza; Pilota eta Pala Kirol elkartea, San Joan konpartsa y Santa Barbara elkartea.

El programa de Euskal Jaiak está disponible en los siguientes lugares: Biteri Kultur etxea, centro de salud, departamento de Infancia, Adolescencia y Juventud (Aristizabal, 7), euskaltegi municipal (Karobieta, 63, Euskararen Faktoria (Larramendi, 11), Kulturarteko Plaza Feminista, Libgune de Zikuñaga, Plazara gunea (Gudarien plaza, 5), polideportivo municipal, Servicio de Atención a la ciudadanía-HHZ (ayuntamiento), Servicios Sociales de Hernani (Sandiusterri, 1) y ayuntamiento de Ereñotzu.

El concejal de Cultura, Aitor Huizi, ha invitado a la ciudadanía de Hernani a «vestirse durante estos días con trajes tradicionales vascos» de cara a redondear el disfrute de Euskal Jaiak en Hernani.

El sábado, día grande con el desarrollo de 13 eventos Euskal Jaiak llegan todos los años a Hernani repleto de actividades, pero si hay un día que concentra muchas de ellas ese es el del sábado. En esta ocasión son hasta 13 las que se podrán ver y disfrutar en dicha jornada, dando comienzo a las 10.00 horas con una feria de ganado en Ezkiaga Pasealekua que todos los años despierta gran expectación. En la misma zona se exhibirán también oficios tradicionales. Desde las 11.00 habrá juegos tradicionales en Los Tilos, con la salida desde la plaza de los gigantes y cabezudos a las 11.30. La degustación de txokoli, kantu jira, herri kirolak y concierto de la Banda de Música completan la primera parte del día. Por la tarde, desde las 17.00 horas, habrá juegos infantiles, bertso jaialdia, la elektrotxaranga Zuttik y concierto de Errobi por la noche.