Abierta una exposición de Jurema 'Pelofuego' en Biteri

J. F. M. hernani. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:16 Comenta Compartir

El jueves se abrió la exposición 'El despertar del retorno oculto' de Jurema Martín Lemiña, conocida artísticamente como 'Pelofuego'. Una muestra en la que la artista presenta una treintena de obras entre esculturas realizadas en cerámica y pinturas al óleo y acrílico, reflejo de su trabajo de estos últimos años, en el que destacan sus últimas pinturas a gran tamaño. El horario es de lunes a viernes de 18.00 a 20.00 y sábados de 10.00 a 13.00 horas.

Este evento está promovido por la Plataforma Katapulta, en colaboración con el Ayuntamiento de Hernani y Biteri Kultur Etxea. Se puede visitar hasta el día 30.