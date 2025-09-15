Urumea Berriko jaiak hurrengo asteburuan ospatuko dira

AstigarragaUrumea Berriko jaiak hurrengo asteburuan ospatuko dira
Astigarraga
Astelehena, 15 iraila 2025, 20:13
Urumea Berri inguruko jaiek gora egiten jarrai-tzen dute eta udalerriko egutegian finkatu dira. Herriko gune berri honek bere jaiak biziko ditu asteburu honetan, zehazki ostiral eta larunbatetan. Ostiral arratsaldeko seietan jarriko dira martxan txupinazoarekin, eta larunbat gauean amaituko da, Flowing dj-aren zuzendaritzapean musika-saio bat eginez.
Egia esan, oso egun politak izango dira, jardueraz beteak. Inguruko bizilagunek eta bertaratuko diren gainerako astigartarrek primeran pasatzeko aukera izango dute, buruhandiak, danborrada edo Itzal taldearekin kontzertu bat eginez ostiralean.
Larunbata ekitaldiz beteta iritsiko da, 10:30ean hasita. Ekitaldien barruan herri bazkaria eta apar festa izango dira Urumea Berrin.
