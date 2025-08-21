Con el txupinazo de esta tarde arrancan las fiestas de San Bartolomé en Ergobia

Un mes después de que los astigartarras disfrutaran de las fiestas patronales de Santiago, en el municipio, pero con protagonismo en el barrio de ... Ergobia, los vecinos disfrutarán desde hoy y hasta el lunes de los festejos por San Bartolomé.

El programa arranca hoy con el Día del Niño y por delante tendrán cuatro días con actividades para todos los gustos y edades. Lo dicho, este mediodía, a partir de las 14.00 horas, en las canchas del polígono Bidebitarte se jugarán las finales del III Torneo 4x4 de fútbol Asier Acinas. Después, a las 17.00 horas, se le dará el inicio oficial a las fiestas de Ergobia con el txupinazo, los juegos infantiles, la fiesta de la espuma con dj Mikeltxi y una dulce chocolatada. Por la noche, desde las 21.00 horas, cena con pollo Luma Gorri en la carpa. El menú constará de ensalada, pollo a la parrilla, queso, nueces y membrillo y café. El precio será de 25 euros para los adultos y 12 para los menores de 16 años. La primera noche de los festejos finalizará con el toro de fuego, a las 23.00 horas, y sesión de dj, a partir de las 23.30 horas.

Mañana sábado, protagonismo a los vecinos y jóvenes, una jornada en la que el deporte tendrá gran relevancia. A las 10.00 horas se celebrará el cross infantil en el parque fluvial Andre Gobadarien parkea. Y a las 10.30 horas, en las instalaciones de Pádel 21, finales del torneo de pádel. Los premios se entregarán por la tarde en la plaza.

Continuando con la mañana, hasta las 11.00 horas se recogerán las tortillas de patata para el concurso. Y sobre esa hora comenzará la txaranga Pasai a animar el barrio. A las doce del mediodía, exhibición de aizkolaris con una prueba mixta en la que participarán Iker Vicente, Jokin Basozabal, Irati Astondoa y Nerea Arruti. Al mediodía, comida popular en la carpa. Los tickets, a 35 euros para los adultos y 16 para los jóvenes.

Por la tarde, a las cinco, torneo de toca y campeonato de pañuelito. También habrá fiesta de disfraces. Los atuendos más originales se premiarán por la noche. A las 19.30 horas, actuación en la plaza de la cantante Garazi. Nuevamente por la noche, toro de fuego a las 23.00 horas, actuación del grupo Komerik a las 23.30 horas y dj Stefano Ghizzi, desde las 1.30 horas en la carpa.

Sagardo Eguna

El día grande de las fiestas de Ergobia será el domingo con la celebración del Sagardo Eguna y su concurso, entre otros actos.