Subida general del 4% en tasas e impuestos para el año próximo

AstigarragaSubida general del 4% en tasas e impuestos para el año próximo
Astigarraga
Lunes, 13 de octubre 2025, 20:27
En el Pleno de septiembre el Ayuntamiento ha aprobado inicialmente las ordenanzas fiscales de 2026. Ahora se expondrá al público para que la ciudadanía o ... interesados puedan presentar alegaciones. El plazo será de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. Para el año próximo se ha establecido una aplicación como criterio general de un incremento del 4%, IPC estimado más un punto. Al mismo tiempo habrá tasas en las que no habrá subida o sólo se incrementará el IPC.
Club de lectura
Desde la 19.30 horas, en Erribera con el libro 'Amazurtza'.
