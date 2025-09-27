Sagar Uzta, destacada cita con el mundo de la manzana y la sidra hoy en Foru plaza

Juan F. Manjarrés astigarraga. Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

Bonita e intensa jornada la que se va a vivir hoy en Foru Plaza con motivo del desarrollo de la gran fiesta de Sagar Uzta. El inicio de los trabajos en los tolares se conmemora con esta iniciativa, que en Astigarraga cuenta con una gran tradición y todos los años llena de gente la céntrica plaza en el último fin de semana del mes de septiembre.

La jornada comienza con Txirriskla Txistulari taldea, que tocará la diana para iniciar la fiesta Sagar Uzta a las 9.30 de la mañana. Organizado por Sagardoetxea y Goldea Herri Kirol Batzordea, a las 10.00 comenzarán los trabajos del lagar con las familias, con recolección de las manzanas en el manzanal de Sagardoetxea, kalejira desde el museo hasta Foru Plaza y trabajos del lagar en el 'caserío' en la plaza del Ayuntamiento. A partir de las 11.30, Astigarte ofrecerá un taller de dibujo de manzanas y los productores de sidra de Astigarraga ofrecerán la degustación de sidra y mosto. Gure Izarra preparará el desayuno y Zipotza Kultur Elkartea hará lo propio con los pintxos que se ofrecerán en la degustación. Por su parte, Xaguxar Aisialdi Elkartea servirá los pintxos.

De la mano de Norberto Almandoz Musika Eskola los trikitilaris pasearán por las calles de Astigarraga para ambientar el municipio. Ademas y organizado por Zipotza Kultur Elkartea y Astigarragako Baratz Elkartea habrá venta de productos de los caseríos locales en la Plaza. Junto a ello se montarán los puestos y servirán los pintxos para la degustación de sidra y mosto. Buruntzaldeako AEK Euskaltegia dispondrá de un puesto para promocionar las inscripciones del nuevo curso. Al mismo tiempo, Astigar dantza taldea participará en la venta de los vasos para la degustación y a las 12.30 bailará la Sagar Dantza. Tras finalizar los trabajos del lagar, Erbitegi Etxeberri Txalaparta Taldea tocará la kirikoketa y la txalaparta a las 13.30 para hacer el topa popular con el primer mosto de la cosecha 2025.

Pelota

Por la tarde, organizado por Mundarro Kirol Elkartea, habrá partidos de pelota a partir de las 17.30 horas. Primero jugarán los juveniles Oses-Galarraga y Otaegi-Olano. Después lo harán los profesionales: Exposito-Bikuña y Senar-Lizeaga.

La fiesta que tiene lugar hoy domingo en Foru Plaza sirve para echar el cierre a unos días englobados dentro de la iniciativa Udazken Zaporez, que desde el jueves ha permitido vivir un ambiente especial dentro del municipio con especial atención para la manzana.