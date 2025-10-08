Primer triunfo del Mundarro tras superar a domicilio al Usurbil en Harane

J. F. M. ASTIGARRAGA. Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:26 Comenta Compartir

Al tercer partido se logró la primera victoria, esta vez en la visita que hizo el Mundarro a Usurbil. Entraron muy bien al encuentro los morados, que a los nueve minutos lograron el gol, tras el saque de un córner por medio de Iñigo Mendiburu. A mediados de la primera parte el juego se equilibró, estando el partido muy igualado.

En la segunda mitad los locales metieron una marcha más, a los astigartarras les duraba poco el balón, pero supieron sufrir y traerse de esa manera tres puntos muy valiosos. Esta victoria tiene que dar moral al joven equipo del Mundarro, en un grupo que hasta ahora está siendo muy igualado. Se tiene que ver este sábado en Zarkumendegi, con la visita del Vasconia, recién descendido de División de Honor Regional, que marcha con tres puntos más, en un partido de los que da gusto jugar.