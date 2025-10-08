Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Primer triunfo del Mundarro tras superar a domicilio al Usurbil en Harane

J. F. M.

ASTIGARRAGA.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:26

Comenta

Al tercer partido se logró la primera victoria, esta vez en la visita que hizo el Mundarro a Usurbil. Entraron muy bien al encuentro los morados, que a los nueve minutos lograron el gol, tras el saque de un córner por medio de Iñigo Mendiburu. A mediados de la primera parte el juego se equilibró, estando el partido muy igualado.

En la segunda mitad los locales metieron una marcha más, a los astigartarras les duraba poco el balón, pero supieron sufrir y traerse de esa manera tres puntos muy valiosos. Esta victoria tiene que dar moral al joven equipo del Mundarro, en un grupo que hasta ahora está siendo muy igualado. Se tiene que ver este sábado en Zarkumendegi, con la visita del Vasconia, recién descendido de División de Honor Regional, que marcha con tres puntos más, en un partido de los que da gusto jugar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  2. 2

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  3. 3

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  4. 4 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  5. 5

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  6. 6 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  7. 7 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  8. 8

    El absentismo laboral en Osakidetza repunta y escala hasta el 10,5%
  9. 9 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  10. 10 Tasa de absentismo por incapacidad temporal en la red guipuzcoana de Osakidetza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Primer triunfo del Mundarro tras superar a domicilio al Usurbil en Harane