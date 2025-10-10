Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Astigarraga

El Preferente de fútbol recibe la visita del Vasconia esta tarde en Zarkumendegi

J. F. M.

Astigarraga.

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:13

El Mundarro Petritegi de categoría Preferente recibe la visita a las cuatro de la tarde en Zarkumendegi del Vasconia, en un partido al que llegan después de haber logrado sus primeros puntos en la competición liguera. Nada más terminar el encuentro del primer equipo jugará el de primera regional en el campo astigartarra, desde las 18.30 horas ante el Sanpedrotarra.

El que jugará fuera, aunque en el cercano Lasarte-Oria, será el conjunto juvenil de honor, que mañana a las 11.20 se medirá con el Ostadar en Mitxelin. En casa compiten también este fin de semana el primera juvenil, cadete preferente, primera cadete B, infantil handi y el de primera.

Baloncesto

Los dos primeros equipos de baloncesto han jugado sus partidos entresemana. El sénior de segunda femenino lo hace hoy a las 18.00 en el polideportivo ante el Luberri y el sénior masculino de tercera descansa. En cadetes, el A recibe al Zast Odontes a las 12.00 y el B acude a Altza para rendir visita al Easo a la misma hora.

