Mujer y deporte, de la mano en Astigarraga

Juan F. Manjarrés Astigarraga Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:33 Comenta Compartir

Son ya cinco años los que Astigarraga lleva potenciando la práctica del deporte y el ejercicio físico entre las mujeres por medio de una iniciativa que se encuentra ya totalmente consolidada en el municipio y que suele contar con una buena participación por parte de las vecinas de la localidad. Este año lo hace también con un programa amplio que ha sido presentado en Emakumeon Plaza por parte de responsables municipales y representantes de colectivos que toman parte en su organización y desarrollo. Los agentes que han participado en la iniciativa de este año son el club Mundarro, el polideportivo de Astigarraga, el Gazteleku, Emakumeon Etxea y la asociación de personas mayores Galtzaur.

Este año, como novedad, se contará con varias actividades, entre ellas una sesión de nordic walking y un taller de ejercicios de fuerza en el polideportivo. Un coloquio y práctica en el Gazteleku sobre la modalidad de skate dirigida a adolescentes y jóvenes, así como un curso de 'animal flow' en Emakumeon Etxea completan la oferta novedosa de esta edición. La primera actividad del programa se llevó a cabo el 5 de septiembre, con una sesión de gimnasia dirigida a mujeres mayores, y la última será el 17 de diciembre, centrada en un curso de yoga de la Escuela de Empoderamiento que dinamizará Aines Zabala. Uno de los eventos a destacar este año es la proyección de la película 'Mountain Queen: The Summits of Lhakpa Sherpa', con un posterior coloquio, que se ofrecerá en la jornada del 9 de octubre a las 18.30 horas en Erribera Kulturgunea. El dinamizador será Gaizka Izaguirre Brossa. Elixabete Arbe Iriondo y Bego González García serán las invitadas de la tertulia (ambas integrantes del proyecto Elkarregaz).

Lo cierto es que el programa preparado en Astigarraga estará dirigido a distinto tipo de público. Por un lado están las pensadas para disfrute de adolescentes. Entre estas actividades cabe citar la charla y práctica sobre la modalidad de skate de dos mujeres jóvenes. Exclusivamente para mujeres estarán la gimnasia para mayores, la marcha nórdica (inscripción a través de QR hasta el 18 de septiembre), un taller de ejercicio de fuerza para mayores de 16 años (inscripción en el polideportivo hasta el 23 de septiembre), cross training para mayores de 16 años (inscripción en el polideportivo hasta el 24 de septiembre), yoga para madres, animal flow, orientación de montaña y ejercicios de climaterio, menopausia y suelo pélvico (inscripción antes del 19 de septiembre en Emakumeon Etxea o en la web astigarragakoemakumeonetxea.eus).

Pensado para toda la ciudadanía en general está un torneo amistoso de balonmano femenino del valle del Urumea, un festival de pelota femenino y la proyección y coloquio de la película 'Mountain Queen: The Summits of Lhakpa Sherpa'.

Por quinto año el Ayuntamiento de Astigarraga ha puesto en marcha esta campaña de 'Mujeres y Deporte'. El objetivo principal es promover el deporte femenino y dar visibilidad a deportistas de este género.