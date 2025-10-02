Los mayores de 65 años pueden adquirir bonos-descuento de compra físicos

La asociación de comerciantes Astiko dará comienzo a la octava campaña de bonos descuento de Astigarraga en octubre y lo hará con una novedad. Hasta ... el 6 de octubre repartirá bonos físicos para mayores de 65 años en diversos establecimientos de la localidad (único bono por persona y compra), por valor de 20 euros y un descuento del 25%.

El resto de clientela también podrá adquirir los bonos de descuento habituales para su consumo en Astigarraga. Se pondrán a la venta el 7 de octubre a las 9.00 horas a través de la web www.astiko.eus y se podrán adquirir hasta el 2 de noviembre.

Hay cuatro tipos de bonos, de 10, 20, 50 y 100 euros, y tendrán un descuento del 20% (se pagará el 80%). Cada establecimiento ha decidido qué tipo de bonos ofrece.

Como en la edición anterior, las primeras 300 personas usuarias que adquieran bonos descuento obtendrán uno de 20 euros de regalo. El bono regalo se podrá utilizar en un establecimiento de otra categoría. Para el reparto, los establecimientos que han participado se han dividido en cinco categorías y mediante un sistema aleatorio el comprador recibirá un bono para consumir en otra diferente al establecimiento en el que ha adquirido el bono descuento. El objetivo es dar a conocer el comercio y la hostelería de Astigarraga y atraer nueva clientela a los establecimientos.

Hasta el 31 de diciembre

Todos los bonos se podrán utilizar del 7 de octubre al 31 de diciembre. Como viene siendo habitual, los bonos no vendidos hasta el momento se van a repartir a mediados de la campaña. De esta forma, algunos establecimientos que ya habían agotado sus bonos pondrán más a la venta. Esta redistribución se realizará el 21 de octubre.

Para financiar la campaña de bonos, Astiko ha recibido subvenciones tanto del Ayuntamiento de Astigarraga como del Gobierno Vasco.