La inscripción para los cursos en Erribera se abrirá el lunes próximo

El lunes se abre el plazo de inscripción para poder participar en los cursos que desde Cultura se organizan en Erribera Kulturgunea y que se pondrán en marcha el 1 de octubre. La variedad de ámbitos que se abordan con los cursos es muy amplia.

Los cursillos se iniciarán la semana del 1 de octubre y se desarrollarán hasta el 12 de junio. Según señalan desde el Consistorio, el pago se abonará en dos plazos, octubre y enero. Los cursillos se impartirán en euskara si la mayoría de las personas inscritas saben o entienden el idioma y las personas empadronadas en Astigarraga tendrán prioridad hasta el 1 de octubre para apuntarse. Después las inscritas el curso anterior, tras lo cual se seguirá el orden de inscripción.

Los cursos de una duración de hora y media tienen un precio de 126 euros, los de dos horas de 173 y los que tienen una duración semanal de tres horas o más tienen un precio de 262 euros.

Temas

Lo cierto es que los vecinos de Astigarraga tienen una amplia temática entre la que elegir, con clases entre el lunes y viernes. Así, habrá cursos sobre ejercicios corporales para la salud, taller de memoria, costura, urban dance infantil, danzas latinas, yoga, talleres de arte para niños, sevillanas, danzas vascas, taller de madera, castañuelas, bertsolaritza, ajedrez y bailes en línea.