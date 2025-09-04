Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Astigarraga

La inscripción para los cursos en Erribera se abrirá el lunes próximo

Se ofrece una gran variedad temática entre las que puede elegir la ciudadanía en función de sus gustos

J. F. M.

Astigarraga.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:17

El lunes se abre el plazo de inscripción para poder participar en los cursos que desde Cultura se organizan en Erribera Kulturgunea y que se pondrán en marcha el 1 de octubre. La variedad de ámbitos que se abordan con los cursos es muy amplia.

Los cursillos se iniciarán la semana del 1 de octubre y se desarrollarán hasta el 12 de junio. Según señalan desde el Consistorio, el pago se abonará en dos plazos, octubre y enero. Los cursillos se impartirán en euskara si la mayoría de las personas inscritas saben o entienden el idioma y las personas empadronadas en Astigarraga tendrán prioridad hasta el 1 de octubre para apuntarse. Después las inscritas el curso anterior, tras lo cual se seguirá el orden de inscripción.

Los cursos de una duración de hora y media tienen un precio de 126 euros, los de dos horas de 173 y los que tienen una duración semanal de tres horas o más tienen un precio de 262 euros.

Temas

Lo cierto es que los vecinos de Astigarraga tienen una amplia temática entre la que elegir, con clases entre el lunes y viernes. Así, habrá cursos sobre ejercicios corporales para la salud, taller de memoria, costura, urban dance infantil, danzas latinas, yoga, talleres de arte para niños, sevillanas, danzas vascas, taller de madera, castañuelas, bertsolaritza, ajedrez y bailes en línea.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  3. 3

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  4. 4 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  5. 5 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  6. 6 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  7. 7 Hondarribiako Alardea interpone un recurso contra el decreto del alcalde
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  10. 10 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La inscripción para los cursos en Erribera se abrirá el lunes próximo