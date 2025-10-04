Eneko Diegok irabazi du Sagar Uztan AEK Euskaltegiak antolatuko lehiaketa

AstigarragaEneko Diegok irabazi du Sagar Uztan AEK Euskaltegiak antolatuko lehiaketa
El Diario Vasco
ASTIGARRAGA.
Larunbata, 4 urria 2025, 21:00
Pasa den igandean Sagar Uzta Festa egin zen eta, urtero bezala, AEK Euskaltegiak ere hartu zuen parte bertan, Sagar-Zaku lehiaketa antolatuta. Euro baten truke, sagarrez betetako zaku bat hartu eta daukan pisua asmatzea da lehiaketako helburua. Tankera hartzen saiatu ziren bat baino gehiago, eta AEK-k eskerrak eman nahi dizkie denei. Era berean, zoriondu egin du, bete-betean asmatu zuenari: Eneko Diegori.
Bera izan zen sagar-zakuaren pisura gehien gerturatu zena, eta sari goxoarekin etxeratu zen: Zapiain sagardo kutxa eta Lekungarai gazta. Lehiaketa polita antolatzen du urtero AEK-k.