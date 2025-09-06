Distintas convocatorias de subvenciones para potenciar el uso del euskera en el municipio

El Ayuntamiento cuenta con varias convocatorias de subvenciones para fomentar y potenciar el euskera en el municipio entre la ciudadanía. Está abierto el plazo de ... presentación de solicitudes de algunas de ellas.

Por un lado están las ayudas al aprendizaje de euskera. Los astigartarras que hayan aprendido o mejorado euskera en el curso 2024-2025 o en el verano de 2025 en un euskaltegi homologado podrán solicitar la subvención antes del 10 de octubre. Con carácter general, se recibe el 75% de la matrícula, que puede ser el 100% en el caso de personas que cumplan requisitos especiales.

Por otro lado y con el objetivo de fomentar la formación en euskera de los vecinos del municipio, están las solicitudes de subvenciones a quienes realicen cursos en euskera en la UEU o en la universidad de verano. Se puede formalizar hasta el 26 de septiembre.

Por último, existe otra línea de subvenciones vinculada al euskera para la obtención del título oficial de monitor o director para el fomento de la formación en euskera de jóvenes en Astigarraga, ayudas a quienes reciben formación y obtienen el título en euskera, que también se puede solicitar hasta el 26 de septiembre.

Las anteriores son convocatorias dirigidas a la ciudadanía, pero también hay una convocatoria dirigida a empresas y asociaciones que está abierta en estos momentos y que tiene como objetivo también de fomentar el uso del euskera. Pueden solicitar esta ayuda las asociaciones, empresas o establecimientos de comercio y hostelería de Astigarraga de cara a implementar el paisaje lingüístico (exterior e interior) y crear o renovar páginas web y programas informáticos en euskera. Se puede solicitar hasta el 19 de diciembre.

Junta de Gobierno

Además de ello, la Junta de Gobierno Local aprobó en el mes de julio varias solicitudes de subvención para desarrollar iniciativas dirigidas a incrementar y fomentar el uso del euskera en Astigarraga. Hay que citar los 5.129,29 euros para la asociación de euskera Astindu de cara a financiar su actividad de este año. También los 3.078,58 euros destinados a una astigartarra para la creación del libro 'Pipistrelo txikia'.