EH Bildu defiende la gestión del gobierno local ante las críticas del PNV

El gobierno de EH Bildu ha querido salir al paso de las últimas manifestaciones realizadas desde el grupo municipal de EAJ/PNV. La portavoz ... jeltzale ha denunciado que «EH Bildu llegó con grandes discursos y promesas, pero la verdad es que los proyectos que debían mejorar nuestra vida diaria siguen en un cajón, como son la reforma del ambulatorio, el nuevo DBH y la mejora de la movilidad y servicios de los autobuses». En este sentido, desde EH Bildu le recuerdan que la responsabilidad y competencia para hacer el instituto de la ESO y el nuevo ambulatorio «es del Gobierno Vasco». Consideran que el Ayuntamiento «hizo sus deberes hace tiempo. Si hay retrasos o demoras será responsabilidad del Gobierno Vasco, gobernado por PNV-PSE». Con respecto al servicio de autobús, «es responsabilidad y competencia de la Diputación que gobiernan el PNV y el PSE. Responsabilizar al Ayuntamiento de lo que les corresponde a ellos es manipular las cosas».

Además, la portavoz del PNV, María Otaegui, afirmaba que «nos encontramos a mitad de legislatura y seguimos sin ver resultados tangibles. La falta de acción del Gobierno Municipal es alarmante (...). Las soluciones para mejorar la seguridad en las calles o crear infraestructuras accesibles no han llegado y vemos con gran preocupación que en un futuro próximo tampoco hay ningún indicio claro». En este apartado, desde el grupo de gobierno destacan que el Ayuntamiento aprobó el plan de movilidad sostenible en 2020 y actualizó el plan de mejora de la accesibilidad en 2024. A partir de estos dos planes «se han elaborado proyectos que han mejorado la accesibilidad y que tienen que ver directamente con la movilidad: La plaza de las Mujeres, Donostia Ibilbidea, la red de bidegorris, los caminos públicos, el ascensor de Arrobitxulo, el barrio de Arrobitxulo, el ascensor de Goiko Iturri... Y en breve comenzarán las obras de asfaltado de Bidebiarte, los apartaderos y mejoras de Oiarbide, el camino de Arraspine a Matrakane, las obras de la plaza de Ergobia, el Polideportivo (inicio del concurso en noviembre), el bidegorri de la calle Pelotari...». Entienden que al PNV «le gustará o no lo que está haciendo el gobierno municipal. Pero ¿falta de acción en materia de accesibilidad?. Hablar de falta de acción y soluciones es mentir o ignorancia absoluta. O ambas cosas».

La portavoz del PNV atribuía al gobierno municipal pasividad, falta de acción alarmante y falta de resultados. «Los proyectos señalados serán acertados, malos o buenos, pero a la vista de esa lista imputar falta de acción y resultados es manipular las cosas. Y ya que hablamos de pasividad, aportemos datos concretos sobre la labor del grupo municipal del PNV y su concejala con una jornada de dedicación del 40% abonada por el Ayuntamiento: En esta legislatura (llevamos 2 años y 3 meses) la concejala del PNV liberada con un 40% de jornada ha asistido al 54% de las reuniones del Pleno, Junta de Gobierno Local, Junta de Portavoces y Comisión de Hacienda (de las 99 reuniones celebradas ha asistido a 53) siendo ella la concejala titular designada para esos órganos. Alguien puede argumentar que cuando ella no puede asistir irá otra persona del grupo municipal. Tampoco es cierto. La Comisión de Hacienda ha celebrado 26 sesiones y la concejala titular (que está liberada) ha acudido en 3 ocasiones y algún otro miembro del PNV en 9 ocasiones. En total a 12 de 26 sesiones». La Comisión de Hacienda y Organización es especialmente relevante porque todos y cada uno de los asuntos que tienen alguna repercusión económica (ordenanza fiscal, presupuesto, liquidación, contrataciones, contratos, convenios, subvenciones...) son presentados, tratados y debatidos en dicha comisión.

«Todos los concejales del Ayuntamiento tienen derecho a consultar los expedientes municipales. Para eso sólo hay que hacer una petición. El análisis de los expedientes es imprescindible para conocer bien y en profundidad los asuntos municipales. En esta legislatura el Ayuntamiento ha gestionado hasta la fecha 8.996 expedientes. El grupo municipal del PNV ha solicitado 3 expedientes. Difícilmente se puede entender que se pueda realizar un trabajo de oposición mínimamente serio y riguroso sin acudir a la mitad de las reuniones y sin solicitar los expedientes» critican desde el grupo de gobierno.

Añaden que en la revista municipal Txiokaria hay un apartado de opiniones, donde cada grupo municipal aporta la suya sobre un tema de interés. «Los astigartarras han observado que en varias ocasiones la columna del PNV ha aparecido vacía porque no han enviado su texto. En esta legislatura se han publicado 6 números de Txiokaria y en 4 de ellos el PNV no ha escrito su columna». Consideran desde EH Bildu que «a la vista de todos estos datos, resulta sorprendente imputar al gobierno municipal una falta alarmante de acción».