Astigarraga

EH Bildu defiende la gestión del gobierno local ante las críticas del PNV

Afirma que el posible retraso del algunos proyectos de calado es «responsabilidad del Gobierno Vasco, gobernado por el PNV y PSE-EE»

Juan F. Manjarrés

Astigarraga

Martes, 7 de octubre 2025, 20:32

El gobierno de EH Bildu ha querido salir al paso de las últimas manifestaciones realizadas desde el grupo municipal de EAJ/PNV. La portavoz ... jeltzale ha denunciado que «EH Bildu llegó con grandes discursos y promesas, pero la verdad es que los proyectos que debían mejorar nuestra vida diaria siguen en un cajón, como son la reforma del ambulatorio, el nuevo DBH y la mejora de la movilidad y servicios de los autobuses». En este sentido, desde EH Bildu le recuerdan que la responsabilidad y competencia para hacer el instituto de la ESO y el nuevo ambulatorio «es del Gobierno Vasco». Consideran que el Ayuntamiento «hizo sus deberes hace tiempo. Si hay retrasos o demoras será responsabilidad del Gobierno Vasco, gobernado por PNV-PSE». Con respecto al servicio de autobús, «es responsabilidad y competencia de la Diputación que gobiernan el PNV y el PSE. Responsabilizar al Ayuntamiento de lo que les corresponde a ellos es manipular las cosas».

