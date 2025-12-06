Visita al museo de Burdina

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:45 Comenta Compartir

El objetivo principal de un museo suele ser el de preservar, investigar y difundir el patrimonio cultural. Precisamente esa es la labor que realizan desde hace años los miembros de Burdina taldea en Andoain. Son muchos los vecinos que han visitado el museo ubicado en la calle Extremadura, recientemente un grupo de alumnos del instituto Leizaran. Los jóvenes, que habían preparado la visita en clase, se mostraron muy interesados en el trabajo que desempeña Burdina y les hicieron todo tipo de preguntas a los miembros de la asociación sobre los objetos y la labor que realizan.