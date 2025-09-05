Con el triangular masculino arranca este sábado el Torneo Larramendi de fútbol en Ubitarte

Comienza a coger ritmo tras el verano la actividad deportiva en Ubitarte y esta jornada tendrá lugar un clásico por estas fechas: el Torneo ... Larramendi de fútbol. Pero la de este año será una edición especial, ya que además de la competición masculina también habrá torneo femenino. Coincide que el Euskalduna se estrena en máxima categoría esta temporada tanto con el División de Honor Regional masculino como con las chicas en Preferente.

El Torneo Larramendi arranca este fin de semana con los chicos. El Euskalduna, que militará este año, tras el ascenso logrado la pasada temporada, en División de Honor Rehional, recibirá este sábado por la tarde la visita de dos clubes: el Deusto y el Real Unión.

Será una competición triangular, donde los tres participantes se medirán unos a otros en el siguiente horario: a las 16.30 horas lo hará el Euskalduna contra Deusto; a las 17.30 horas, Deusto ante Real Unión; a las 18.30 horas, Euskalduna contra Real Unión.

Entrada solidaria

Un año más, los organizadores han querido aprovechar este evento deportivo para realizar una iniciativa solidaria y de sensibilización y en esta ocasión, como lo hicieran el año pasado con la asociación Hurria-Sáhara de Andoain, junto a la venta de entradas del campo de fútbol habrá la posibilidad de hacer una donación y a cambio recibirán un número con el que entrarán en un sorteo. Lo recaudado se destinará a la familia de la joven andoaindarra Nahia Patino.

También se realizará un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Agustín Domínguez, muy vinculado al club. Desde la directiva aprovecharán también para homenajear a varios de los jugadores que finalizaron su andadura con el Euskalduna la pasada temporada, tras una larga trayectoria en el club. .

Las chicas el día 20

Este año por primera vez también habrá competición femenina. Será el día 20. Se medirán en categoría Preferente los equipos del Euskalduna y el Intxaurdi.