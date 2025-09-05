Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ubitarte acogera esta tarde una nueva edición del Torneo Larramendi de fútbol y el Euskalduna buscará revalidar su victoria del año pasado.

Andoain

Con el triangular masculino arranca este sábado el Torneo Larramendi de fútbol en Ubitarte

Como novedad este año, también habrá competición femenina que se celebrará el próximo 20 de septiembre

María Cortés

María Cortés

Andoain

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:29

Comienza a coger ritmo tras el verano la actividad deportiva en Ubitarte y esta jornada tendrá lugar un clásico por estas fechas: el Torneo ... Larramendi de fútbol. Pero la de este año será una edición especial, ya que además de la competición masculina también habrá torneo femenino. Coincide que el Euskalduna se estrena en máxima categoría esta temporada tanto con el División de Honor Regional masculino como con las chicas en Preferente.

