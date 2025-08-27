Sorabilla auzoan jaietan murgilduko dira ostiraletik igandera arte andoaindarrak

AndoainSorabilla auzoan jaietan murgilduko dira ostiraletik igandera arte andoaindarrak
Andoain
Asteazkena, 27 abuztua 2025, 20:49
Asteburuan ospatuko dituzte Sorabillako jaiak. Txupinazoa bihar izango da, arratsaldeko 17:00etan, baina programazioa igandera arte luzatuko da.
Belaunaldi berriak hartu du jaiak antolatzeko ardura eta lehen urte honetan, ekimen ezberdinak jarriko dituzte martxan egun hauetan. Horien artean, larunbat goizean burutuko den artisauen azoka eta haurren txokoa. Bertan, postuak, tailerrak eta jolasak egongo dira goizean zehar, 11:00etatik 14:30era.
Euskal Herriko hamabi artisauk osatuko dute azoka. Bertan, produktu eta teknika ugari aurkituko dituzte postuetan. Baina, gainera, haur txokoa egongo da. Maskara tailerra, globoflexia, photocall pirata, aurpegien margoketa, txapa pertsonalizatuak egitea, edota, tatuajeen gisako kalkumaniak egiteko aukera izango dute larunbatean.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.