La semana que viene se abrirá el plazo para los talleres del cultura de Bastero

El mes de septiembre es para muchos el momento de volver a la rutina e incluso animarse a incorporar en ella actividades nuevas. Es ... por ello que muchas personas comienzan por ejemplo cursos, práctica de algún deporte u otras actividades lúdicas. En el caso de los andoaindarras que quieran iniciarse en disciplinas más artísticas, Bastero kulturgunea, como cada año, pondrá a disposición de los vecinos del municipio diversos cursos que se podrán realizar de octubre a mayo.

Estos talleres de cultura 2025-2026 abrirán el plazo de inscripción la semana que viene, por tanto, los andoaindarras interesados tendrán del 15 de septiembre al 25 para apuntarse. Podrán hacerlo acudiendo a la Casa de Cultura de manera presencial o a través de la web www.andoain.eus.

Las clases serán de dos horas y media a la semana y habrá diversas opciones: taller de dibujo y pintura los martes de 10.00 a 12.30 ó los jueves de 18.00 a 20.30 horas; talla de madera los lunes de 18.00 a 20.30 horas ó los miércoles de 15.30 a 18.00 horas; taller de manualidades los martes de 18.00 a 20.30 horas ó los jueves de 10.00 a 12.30 horas. El precio será el mismo para cualquiera de los tres cursos de 2,5 horas semanales: 174 euros.

Espectáculos de circo

Continuando con la actividad cultural de este mes de septiembre, los andoaindarras y demás personas interesadas tienen todavía por delante dos de las tres sesiones de circo organizadas dentro de la iniciativa Ikuszirkus.

La siguiente propuesta del ciclo llegará este fin de semana, el sábado 13 y la traerá Zirkozaurre. Se trata del espectáculo de malabares 'Ardatzak', que comenzará a las 19.30 horas en Goikoplaza y será nuevamente gratuita. La compañía surgió en 2011 como una apuesta por la profesionalización del sector del circo y realizaron sus primeras producciones en 2014 con los espectáculos 'Vademekun', 'Morse' y 'Akelarre'.

El trabajo que se podrá ver este sábado en Andoain, 'Ardatzak', es una forma de acercarse al circo a través de los diábolos. «Para los más pequeños, probablemente sea un objeto exótico, desconocido. Pero hubo generaciones, del blanco y negro al color, para las que el diábolo fue un juguete habitual y necesario. El bonito recuerdo de una infancia en la que tampoco faltaron la pelota, la peonza, las canicas o las chapas», explican. Los malabaristas Gorka e Imanol se encargan de recrear 'Ardatzak' «un homenaje repleto de verdad y poesía».