El PSE-EE cuestiona la eficacia del proceso de socialización de la N-1 y A-15

El PSE-EE de Andoain ha expresado su malestar y profunda preocupación ante la nefasta gestión que, a su juicio, están llevando a cabo ... el alcalde Andoni Álvarez y EH Bildu ante uno de los problemas más graves y determinantes para el municipio: el trazado de la autovía y la denominada solución 'Lazo', propuesta de la Diputación Foral de Gipuzkoa para resolver el grave problema de tráfico existente en el enlace entre la A-15 y la N-1. «En marzo de 2023, con el PSE-EE en la Alcaldía y liderando el área de Urbanismo, demostramos que con trabajo, colaboración, responsabilidad, rigor y valentía se puede avanzar. A pesar de las presiones y de acusaciones, muchas veces injustas, logramos que el proyecto 'C II' quedara definitivamente archivado y se abriera una nueva oportunidad para Andoain. Pero el actual equipo de gobierno lo ha desaprovechado por completo», recuerdan, añadiendo que «desde su llegada al gobierno, en junio de 2023, EH Bildu no ha dado pasos firmes para defender nuestros intereses».

Los socialistas aseguran que «mientras la Diputación ha seguido avanzando en su proyecto del 'Lazo', desde que lo presentara en marzo de este año, EH Bildu ha permanecido parado, y pidiendo tiempo, como si más de dos años no hubiesen sido suficientes, en una actitud temeraria, irresponsable y que amenaza con ser irreversible». En estos momentos, dos años y medio después de que el proyecto 'C-II' quedara en el cajón y con la Diputación habiendo adjudicado ya la redacción del proyecto del 'Lazo', el debate no puede seguir anclado en elegir entre una u otra alternativa. «Vuelven a llegar tarde. El tiempo de las hipótesis ha pasado. Andoain necesita capacidad de influencia real, liderazgo y un gobierno municipal con una estrategia clara y efectiva para defender los intereses de Andoain ante una decisión, como el 'Lazo' que, muy a nuestro pesar, ya está en marcha y amenaza con perpetuar los problemas que venimos sufriendo desde hace décadas», advierten desde el PSE-EE. Como dato, los socialistas destacan que «en el pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa del pasado 6 de octubre, el proyecto 'Lazo' no recibió el voto en contra de ningún grupo político, tampoco de EH Bildu».

Por otro lado, los socialistas consideran que el proceso participativo impulsado por el alcalde, «con fotomontajes de dudosa rigurosidad técnica», no solo ha llegado tarde, sino que, lejos de servir para informar con rigurosidad, está contribuyendo a generar más confusión y división. Denuncian que «EH Bildu ha convertido un espacio que debía ser de participación ciudadana en un instrumento al servicio de su propio relato político, con el único objetivo de 'fortalecer y legitimar al equipo de gobierno', según sus propias palabras».

Desde el PSE-EE recuerdan el uso ineficiente de los 476.000 euros de subvención concedidos por el Gobierno de España para diseñar una alternativa al enlace entre la A-15 y la N-I. «En dos años, apenas han utilizado 157.088,37 euros, un 33% de la subvención, lo que, además de evidenciar la falta de iniciativa y gestión de EH Bildu, obligará al Ayuntamiento a devolver al Estado los fondos no utilizados».

Más que un 'Lazo'

Para finalizar, subrayan que «el 'Lazo' al igual que en su día sucedió con la 'C-II', no nos sirve. Ni es suficiente ni responde de manera adecuada a la grave y, cada vez más insostenible, problemática de ruido y contaminación que afecta al municipio, con especial impacto en Mimendi, Bazkardo, Alejandro Calonge, Sorabilla, en Aita Larramendi ikastola y en el Polideportivo, con los que empatizamos profundamente en su más que justificada protesta y hartazgo».

Desde el PSE-EE insisten en que Andoain «necesita más que un simple 'Lazo': se requiere una solución integral, completa y garantista, que permita la participación ciudadana a través de la presentación de alegaciones, que mitigue al máximo las afecciones del tráfico sobre la ciudadanía y que aborde el problema de tráfico sin comprometer la calidad de vida, la salud, el medioambiente y el futuro de nuestro municipio», asegurando que «EH Bildu, que tantas lecciones nos daba y que tan cómodo se encontraba en la oposición exigiendo a los demás 'soluciones inmediatas', está demostrando una preocupante falta de liderazgo y una contundente falta de capacitación ante un asunto vital que condiciona de manera muy grave el futuro de nuestro municipio».