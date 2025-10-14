Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Para los socialistas, «Eh Bildu no está gestionando bien el problema del trazado entre la N-1 y la A-15».

Andoain

El PSE-EE cuestiona la eficacia del proceso de socialización de la N-1 y A-15

Para los socialistas, «no solo ha llegado tarde, sino que, lejos de servir para informar, está contribuyendo a generar más confusión y división»

María Cortés

Andoain

Martes, 14 de octubre 2025, 20:35

Comenta

El PSE-EE de Andoain ha expresado su malestar y profunda preocupación ante la nefasta gestión que, a su juicio, están llevando a cabo ... el alcalde Andoni Álvarez y EH Bildu ante uno de los problemas más graves y determinantes para el municipio: el trazado de la autovía y la denominada solución 'Lazo', propuesta de la Diputación Foral de Gipuzkoa para resolver el grave problema de tráfico existente en el enlace entre la A-15 y la N-1. «En marzo de 2023, con el PSE-EE en la Alcaldía y liderando el área de Urbanismo, demostramos que con trabajo, colaboración, responsabilidad, rigor y valentía se puede avanzar. A pesar de las presiones y de acusaciones, muchas veces injustas, logramos que el proyecto 'C II' quedara definitivamente archivado y se abriera una nueva oportunidad para Andoain. Pero el actual equipo de gobierno lo ha desaprovechado por completo», recuerdan, añadiendo que «desde su llegada al gobierno, en junio de 2023, EH Bildu no ha dado pasos firmes para defender nuestros intereses».

