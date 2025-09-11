La programación cultural de otoño incluirá un gran número de actividades

A pocos días del cambio de estación y para hacer más amena la vuelta a la rutina y dar la bienvenida al otoño, desde ... el Ayuntamiento han organizado, a través del departamento de Cultura, una programación cultural para todos los gustos y edades.

La programación de Kale Giroan, de la que han podido disfrutar los andoaindarras estos últimos meses, está a punto de finalizar con las últimas sesiones de Ikuszirkus de este mes de septiembre, y con ella llega la propuesta de otoño de este año,» repleta de actividades culturales de calidad para niños y niñas, jóvenes y personas adultas», destaca la concejal de Cultura Marta Lasa.

En octubre tendrá lugar la primera parada de esta programación otoñal con un espectáculo de teatro especial con dos piezas de Gabriel Aresti, a propuesta de los actores Kandido Uranga e Inazio Tolosa.

Un año más, Bastero kulturgunea se llenará de teatro, humor y música con el grupo Ron Lalá, con la producción Amak y con la obra 'Nor naiz baneki' de la compañía Artedrama-Axut!

Asimismo, las artistas Cristina Guerrero y Rakel Ubago presentarán atractivas exposiciones, y el ciclo Bastero-Café vestirá la sala con melodías musicales poco habituales, ofreciendo estilos de blues, rock y jazz dirigidos a diferentes gustos.

De cara a noviembre, como en ediciones pasadas, se celebrará la entrega de premios en honor a dos ilustres andoaindarras: los premios literarios Martín Ugalde y los premios de periodismo Rikardo Arregi.

Estos actos también ofrecen una oportunidad única de disfrutar de la cultura en Andoain.

Diábolos en Goikoplaza

Lo dicho, para poner el broche final a Kale Giroan, este fin de semana Goikoplaza acogerá el espectáculo 'Ardatza' de Zirkozaurre. Este trabajo circense rinde homenaje al diábolo, el juguete clásico con el que los artistas Gorka Pereira e Imanol Suso quieren invitar a reflexionar sobre «nuestra relación con el circo y el juego. «Ardatzak fusiona circo, danza y teatro gestual en un montaje lleno de ritmo y sorpresas. La escenografía incluye un andamio versátil y maquinarias que abren y cierran, creando un ambiente en el que los diábolos cobran vida a través de giros y acrobacias espectaculares», destacan sus responsables. Los andoaindarras tienen una bonita oportunidad mañana para ver este espectáculo.