Localizan en Andoain el cadáver de una persona en aguas del río Leitzaran El aviso del hallazgo del cuerpo sin vida, que ha sido avistado en las inmediaciones del Parque Olazar, se ha producido en torno a las diez de la mañana

Javier Medrano San Sebastián Sábado, 16 de agosto 2025, 15:07 | Actualizado 15:15h.

El cadáver de una persona ha sido localizado flotando en aguas del río Leitzaran a su paso por el municipio guipuzcoano de Andoain en la mañana de este sábado.

El aviso del hallazgo del cuerpo sin vida, que ha sido avistado en las inmediaciones del Parque Olazar, se ha producido en torno a las diez de la mañana. Hasta el lugar han sido movilizados recurso de emergencias que han sacado el cuerpo fuera del agua y han confirmado que la persona se encontraba muerta.

Hasta la zona se ha desplazado también el médico forense y el cuerpo sin vida ha sido trasladado al instituto de medicina legal de Donostia-San Sebastián, donde se le practicará la autopsia que pueda determinar las causas del fallecimiento.

El suceso se encuentra bajo investigación de la Ertzaintza, que ya ha abierto un atestado para tratar de esclarecer lo ocurrido. La policía autonómica vasca ha descartado que el cuerpo corresponda al de un ciudadano que pudiera encontrarse desaparecido en el momento del hallazgo del cadáver si bien por el momento no ha facilitado más datos sobre la identidad del fallecido.

