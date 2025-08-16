Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del río leitzaran a su paso por la localidad guipuzcoana de Andoain.

Localizan en Andoain el cadáver de una persona en aguas del río Leitzaran

El aviso del hallazgo del cuerpo sin vida, que ha sido avistado en las inmediaciones del Parque Olazar, se ha producido en torno a las diez de la mañana

Javier Medrano

San Sebastián

Sábado, 16 de agosto 2025, 15:07

El cadáver de una persona ha sido localizado flotando en aguas del río Leitzaran a su paso por el municipio guipuzcoano de Andoain en la mañana de este sábado.

El aviso del hallazgo del cuerpo sin vida, que ha sido avistado en las inmediaciones del Parque Olazar, se ha producido en torno a las diez de la mañana. Hasta el lugar han sido movilizados recurso de emergencias que han sacado el cuerpo fuera del agua y han confirmado que la persona se encontraba muerta.

Hasta la zona se ha desplazado también el médico forense y el cuerpo sin vida ha sido trasladado al instituto de medicina legal de Donostia-San Sebastián, donde se le practicará la autopsia que pueda determinar las causas del fallecimiento.

El suceso se encuentra bajo investigación de la Ertzaintza, que ya ha abierto un atestado para tratar de esclarecer lo ocurrido. La policía autonómica vasca ha descartado que el cuerpo corresponda al de un ciudadano que pudiera encontrarse desaparecido en el momento del hallazgo del cadáver si bien por el momento no ha facilitado más datos sobre la identidad del fallecido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2

    La Ertzaintza investiga como un posible homicidio la muerte de un varón en Legazpi
  3. 3

    Gipuzkoa resiste al día más caluroso del verano a 40º en la costa y récord de atendidos
  4. 4 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  5. 5 La Ertzaintza investiga la muerte en Legazpi de un hombre desaparecido al menos desde el miércoles
  6. 6 Leire Fernández Abete: «Volvería a comer un helado si fuera de brócoli. Mientras tanto me niego»
  7. 7 Pirotecnia Valenciana hace historia y gana por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián
  8. 8 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  9. 9 El conocido bar de San Sebastián que cumple 75 años con una marca inalcanzable: 10 millones de gambas rebozadas
  10. 10

    La playa de Ondarreta cumple 100 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Localizan en Andoain el cadáver de una persona en aguas del río Leitzaran

Localizan en Andoain el cadáver de una persona en aguas del río Leitzaran