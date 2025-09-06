Experiencia inolvidable en Japón para Aimar Pérez en el mundial de kenpo kai

Aunque muchos deportistas locales han aprovechado para descansar de sus competiciones este verano, muchos otros han podido vivir nuevas y emocionantes experiencias en sus ... disciplinas. Ha sido el caso del joven andoaindarra Aimar Pérez Lainez que se hizo con la medalla de oro en el Campeonato del Mundo de Kenpo Kai. En el torneo, disputado recientemente en la ciudad japonesa de Hamamatsu, fue el mejor en su categoría.

Pérez conoce la sensación de colgarse medalla en un Mundial, ya que lo hizo en Túnez, en el año 2023, por partida doble. Junto a Udane García lograron el oro en la modalidad de Juho Enbu (prueba de autodefensa por parejas con arma, en la categoría sub-18) y la segunda, en categoría 14-15 años, en la modalidad de bogu randori.

Desde enero, Aimar, además de recibir clases en el club deportivo Kabutoken de Andoain al que pertenece, también ha estado formándose en el club de Oiartzun. «Toda preparación es muy necesaria, porque somos conscientes de que el nivel que hay en esos campeonatos es muy alto. En Hamamatsu, además de los deportistas japoneses, se dieron cita las selecciones neozelandesas o nepalíes, que están muy fuertes, entre otros», señalaron desde el club.

Alain Isasa, profesor en Oiartzun, destacaba que estar seleccionado para el Mundial «ha sido una alegría tremenda. Es un honor y una gran oportunidad para darlo todo el día de competición». Para Isasa, el hecho de que se hubiera clasificado para el Mundial era ya «un éxito enorme», añadiendo que «nosotros no buscamos ser campeones, nuestro objetivo no es ese; para nosotros lo importante es que nuestros alumnos cada vez actúen con más seguridad y se sientan cada vez más sanos. El concurso es parte de nuestro arte marcial, pero no lo es todo».

Antes de viajar a Japón, el propio entrenador auguraba que «Aimar hará un buen trabajo. Se ha esforzado mucho en prepararlo. No sé si ganará o no, pero no tengo ninguna duda de que dará todo por su parte». Y así lo hizo Aimar Pérez, alzándose con la medalla de oro.