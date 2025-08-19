Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Andoain

Eskaintza zabala udako azken asteetan, Leitzarango Bisitarien Etxean

M.C.

ANDOAIN.

Asteartea, 19 abuztua 2025, 20:57

Dagoeneko ezagutzen diren eskaintzez gain (ferrata bidea, bizikleten alokairua, orientazioa...), uda honetan Leitzarango Bisitarien Etxean Lurralde Zaintza ekimena jarri da martxan bertara gerturatzen direnen portaera aztertzeko eta haien jarduerek ingurune naturalean duten eragina neurtzeko. Udako denboraldian, gogoratu nahi da, Leitzaran Bisitarien Etxea zabalik dagoela abuztuko egun guztietan, goizeko 9:30etik arratsaldeko 18:30era.

Leitzaran Bisitarien Etxeak eskaintza natural berrituarekin eta erakargarriarekin iritsi da udako denboraldira. Hurbiltzen diren pertsonei zerbitzu pertsonalizatuak eskaintzen zaizkie, baita Leitzaran bailarari, Plazaola-Leitzaran bide berdeari eta Andoaingo udalerriari buruzko informazio turistikoa ere.

Farmazia

Gaur Monfort egongo da irekita (Aita Larramendi, 26).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»
  2. 2

    17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  3. 3

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  4. 4 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  5. 5

    Mikel Oyarzabal da un giro de tuerca más
  6. 6 El agradecimiento de una familia donostiarra que deja una reflexión: «Hay que pagar bien a los médicos para conservarlos aquí»
  7. 7

    «Iñaki nos dio vida a los vecinos de Paiporta»
  8. 8 Helicópteros militares neerlandeses sobrevuelan Gipuzkoa rumbo a León
  9. 9 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  10. 10 Los famosos de visita en una localidad de Gipuzkoa: «Qué lugar tan precioso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Eskaintza zabala udako azken asteetan, Leitzarango Bisitarien Etxean