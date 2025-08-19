Eskaintza zabala udako azken asteetan, Leitzarango Bisitarien Etxean

AndoainEskaintza zabala udako azken asteetan, Leitzarango Bisitarien Etxean
Dagoeneko ezagutzen diren eskaintzez gain (ferrata bidea, bizikleten alokairua, orientazioa...), uda honetan Leitzarango Bisitarien Etxean Lurralde Zaintza ekimena jarri da martxan bertara gerturatzen direnen portaera aztertzeko eta haien jarduerek ingurune naturalean duten eragina neurtzeko. Udako denboraldian, gogoratu nahi da, Leitzaran Bisitarien Etxea zabalik dagoela abuztuko egun guztietan, goizeko 9:30etik arratsaldeko 18:30era.
Leitzaran Bisitarien Etxeak eskaintza natural berrituarekin eta erakargarriarekin iritsi da udako denboraldira. Hurbiltzen diren pertsonei zerbitzu pertsonalizatuak eskaintzen zaizkie, baita Leitzaran bailarari, Plazaola-Leitzaran bide berdeari eta Andoaingo udalerriari buruzko informazio turistikoa ere.
