La ermita de Santa Cruz acogió recientemente un emotivo y entretenido concierto de Gora Kale Txiki txaranga. FOTOS AIURRI

Andoain

Emotivo concierto con homenajes de la txaranga Gora Kale Txiki en la ermita de Santa Cruz

Homenajearon a Arantxa Irigoras y se estrenó el tema 'Lángara', en recuerdo al que fuera jugador de fútbol Isidro Lángara

María Cortés

andoain.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:45

Comenta

Es época de actuaciones y conciertos, y los miembros de la txaranga Gora Kale Txiki reunieron recientemente a un buen número de andoaindarras en la ermita de Santa Cruz donde realizaron un recorrido por el mundo a través de diversas canciones.

Fue una cita por Santa Cecilia de lo más especial por varias razones. Por un lado, la agrupación quiso aprovechar el concierto para rendir un emotivo homenaje a Arantxa Irigoras Balda, parte de la txaranga durante años y fallecida recientemente. Tocaron un blues lleno de sentimiento en recuerdo tanto de Arantxa, como del resto de músicos que a lo largo de estos 23 años de trayectoria musical de la txaranga han pertenecido a la misma y han fallecido. La txaranga quiso entregar una partitura de la canción 'Santa Zezili' de forma personalizada a los familiares de Irigoras.

Estreno de una obra

Además, Gora Kale Txiki estrenó en la ermita 'Lángara', la canción inspirada en el que fuera futbolista y leyenda del fútbol Isidro Lángara, fallecido en el año 1992, natural de Andoain. El tema lo compuso el músico asturiano Teófilo González en 1934, cuando el jugador era uno de los delanteros goleadores más famosos del mundo. González la escribió para piano, pero Joxemari Oiartzabal ha adaptado sus partituras para banda, orquesta, cuartetos de cuerda y txistularis. Junkal Guerrero, sobrina de Isidro, recibió las partituras tras el estreno de la canción.

