Deporte y solidaridad se dieron cita en Ubitarte en el Torneo Larramendi de fútbol

En eventos deportivos en los que lo más importante no son los resultados, todos ganan de cierta manera. Así sucedió este pasado fin de ... semana en el campo de Ubitarte durante la celebración del Torneo Larramendi de fútbol organizado por el club andoaindarra en esta época de pretemporada.

Y es que aunque hubo competición, el torneo también tenía un objetivo solidario y gracias a él, a los donativos realizados al entrar en Ubitarte, el Euskalduna , al organizarlo y los vecinos y demás personas al realizar dicha aportación económica, han podido ayudar de esta manera a una familia andoaindarra, la de la joven Nahia Patino, que sufre una enfermedad llamada Síndrome de Larssen.

En lo que respecta a la competición futbolística, el equipo local no pudo revalidar el título grado el año pasado y fue el equipo del Real Unión el que logró el triunfo. Los de Irun se impusieron 0-3 al Deusto y 0-1 al Euskalduna, El equipo andoaindarra finalizó segundo, por delante del Deusto.

Aprovechó la directiva del club de Andoain este evento deportivo para rendir un pequeño pero caluroso homenaje a dos de sus exjugadores: Asier Extremera e Iñigo Arruabarrena. También se vivió un momento muy emotivo con el minuto de silencio realizado en recuerdo a Agustín Domínguez, recientemente fallecido.

Este año, por primera vez, el Torneo Larramendi tendrá continuidad el fin de semana del 20 de septiembre, ya que también habrá competición femenina. La cita será ese sábado, a las 18.30 horas, en Ubitarte. Se medirán en categoría Preferente el Euskalduna y el Intxaurdi.