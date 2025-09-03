Daniel Fernández competirá desde este viernes en el Europeo de kayak surf

María Cortés Andoain Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:09 | Actualizado 20:36h. Comenta Compartir

El Campeonato Europeo de waveski y kayak surf Kayak se celebrará desde mañana hasta el 9 de septiembre en Easkey, en el condado de Sligo en la costa noroeste de Irlanda. Hasta allí ha viajado el joven Daniel Fernández con la selección de Euskadi. El andoaindarra afronta este nuevo reto deportivo «con mucha ilusión», como informa su padre Isidoro Fernández.

Daniel y el resto de deportistas que conforman la selección de Euskadi participarán estos días en esta competición bianual de talla mundial organizada por Paddlesurf Ireland, filial de Canoeing Ireland. Como destacan los organizadores, «este dinámico evento se celebra en la pintoresca costa noroeste de Irlanda, en Easkey, en el condado de Sligo, como sede principal. El evento reunirá a hasta 150 competidores de todo el mundo que participarán en el emocionante paddlesurf, una disciplina de kayak que combina la emoción del surf con kayaks y waveskis especializados, diseñados para afrontar olas de todos los tamaños».

El evento está avalado por la Asociación Mundial de Waveski Surfing (WWSA) y la Asociación Mundial de Surf Kayak (WSKA). Los resultados de este campeonato contribuirán a la clasificación de la WWSA para los títulos mundiales de Waveski Surfing de 2026 y contarán para la clasificación mundial general de los atletas, lo que añade una dimensión competitiva crucial.

La expedición de la selección de Euskadi está formada por 16 deportistas, a disposición de los preparadores Edu Etxeberria, Hodei Etxeberria y Aiur Illarreta, entre ellos, los andoaindarras Daniel Fernández y Maren Telletxea, que son parte del club Real Club Náutico de San Sebastián. Ambos entrenan en Donostia, en las tres playas, dependiendo de la necesidad de los entrenamientos. En el caso de Fernández, el andoaindarra ha competido en diversas pruebas internacionales, ganando el Campeonato de Europa en 2023 y el Mundial en Argentina el año pasado. Para Maren Telletxea será su primera competición internacional.

Para los que no lo sepan, el kayak surf es un deporte con reglas similares a las del surf, en el que los jueces tienen en cuenta la habilidad para coger olas, la velocidad y la destreza de movimientos.