El club Leizaran de balonmano celebra este sábado su XIV Torneo de Pretemporada

Muchos deportistas locales están apurando la pretemporada y los entrenamientos con ganas de dar inicio a un nuevo curso liguero. En Andoain, el balonmano ... será este sábado protagonista en el XIV Torneo de Pretemporada organizado por el club Leizaran. Durante todo el día habrá partidos tanto en el frontón como en el polideportivo.

En el caso del club andoaindarra, el Leizaran participará con dos equipos cadetes y dos juveniles. Además de los locales, otros cuantos clubes tomarán parte en los encuentros de las categorías infantil, cadete, juvenil y sénior por la mañana en el Polideportivo y el Frontón.

En cuanto a los horarios, lo dicho, los partidos se dividirán entre el espacio de Allurralde y el de Arrate. Por un lado, en el Polideportivo se medirán: Leizaran Horia-Saieko (a las 9.00 horas), Leizaran Camacho Construcción-Ordizia (9.40), Leizaran Javier Zeramikak-Saieko (10.20); Burlada-Ordizia (11.20), Saieko-Egues (12.00), Leizaran Horia-Burlada (12.40), Leizaran Horia-Egues (13.40), Mientrass que en Arrate los partidos serán los siguientes: Ordizia-Leizaran Horia (9.20), Leizaran Oianume-Saieko (9.55), Ordizia-Egues (10.30), Saieko-Burlada (11.05), Leizaran Horia-Egues (11.40), Burlada-Leizaran Oianume (12.15) y Leizaran Camacho Construcción-Burlada (12.50).

Ya por la tarde, tras los resultados de la mañana, el polideportivo Allurralde acogerá tanto los partidos correspondientes a los terceros y cuartos puestos, así como las finales infantil, cadete y juveniles. Eso será desde las 15.30 horas. Los organizadores prevén que la entrega de premios se realice sobre las 18.45 horas. Y después, a partir de las 19.15 horas, el equipo sénior del Leizaran Ernio Inmobiliaria disputará un encuentro contra el equipo sénior del Burlada.

El buen ambiente en torno al balonmano está asegurado, un año más, en la celebración de este torneo de pretemporada.