Cierre del ciclo Ikuszirkus con el espectáculo 'Leinu' en Bastero

Berdinki, la compañía de circo contemporáneo aterriza esta tarde en el escenario de Bastero para ofrecer a los andoaindarra su espectáculo 'Leinu'. Una vez finalizado el programa Uda Giroan, comenzó este mes de septiembre los eventos de IkusZirkus. Se han realizado tres actuaciones en total: 'Des(a)nuda', de Maitane Sarralde; 'Ardatzak' de Zirkozaurre y, la última sesión, la de esta tarde en Bastero con 'Leinu' de Berdinki Zirkua. Será, por tanto, el cierre del ciclo del que han podido disfrutar los vecinos del municipio este mes.

Sobre el espectáculo de esta tarde en Bastero, desde la compañía explican que «Irati y Koldo formamos la compañía. Además de ser pareja acrobática artística somos amigos y compañeros de viaje. Mientras trabajábamos en la carpa del circo la aventura nos llevó a presentarnos a la convocatoria Karrikan para crear una obra para la calle y formar una compañía propia en 2019. Después decidimos crear una escuela de circo que actualmente gestionamos y además de dar clases en ella, también actuamos en plazas de diferentes localidades y hemos tenido la oportunidad de colaborar con entidades como la Orquesta Sinfónica de Euskadi o producciones TxalapART en los últimos años».

Sobre 'Leinu' destacan que «sin darse cuenta de que están cumpliendo su sueño de vivir juntos, una pareja se encuentra a la vuelta de los 40 años. Pero el deseo de ser padres les llevará a una situación de crisis en la que aflorarán sus dudas y sus temores. Quedará en entredicho todo lo que han creado juntos cuando un nuevo ser ocupe el lugar de su trabajo». La compañía invita al espectador a reflexionar sobre la parentalidad con juegos de equilibrio y desequilibrio entre los cuerpos de este trabajo multidisciplinar».