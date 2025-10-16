Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Los componentes de Ron Lalá se subirán al escenario de Bastero para ofrecer el espectáculo '4x4'.

Andoain

Bastero acoge este viernes el espectáculo '4x4' de la compañía Ron Lalá

Los vecinos que se animen podrán disfrutar de un trabajo colectivo que desarrolla una concepción del humor poético, crítico y cultural

María Cortés

María Cortés

Andoain

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:24

Comenta

Juan Cañas, Miguel Magdalena, Diego Morales, Luis Retana y Daniel Rovalher, o lo que es lo mismo, Ron Lalá, se subirán esta tarde, a ... partir de las 19.30 horas, al escenario de Bastero para ofrecer su espectáculo '4x4'. La compañía madrileña de humor, teatro y música llega a Andoain con un trabajo colectivo que desarrolla una concepción del humor poético, crítico y cultural, donde sus componentes combinan música y textos originales sobre diversos temas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  3. 3 El negocio de una localidad guipuzcoanaa que prefiere abrir durante el paro por Palestina: «Nos parece más efectivo»
  4. 4 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  5. 5 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  6. 6 El día que Juan del Val se acercó a San Sebastián a firmar libros... y a cerrar una polémica
  7. 7

    La pensión media de jubilación en Gipuzkoa superará por primera vez los 1.800 euros
  8. 8

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  9. 9

    Los secretos del GOe, a un día de su estreno
  10. 10 El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bastero acoge este viernes el espectáculo '4x4' de la compañía Ron Lalá

Bastero acoge este viernes el espectáculo &#039;4x4&#039; de la compañía Ron Lalá