Bastero acoge este viernes el espectáculo '4x4' de la compañía Ron Lalá

Juan Cañas, Miguel Magdalena, Diego Morales, Luis Retana y Daniel Rovalher, o lo que es lo mismo, Ron Lalá, se subirán esta tarde, a ... partir de las 19.30 horas, al escenario de Bastero para ofrecer su espectáculo '4x4'. La compañía madrileña de humor, teatro y música llega a Andoain con un trabajo colectivo que desarrolla una concepción del humor poético, crítico y cultural, donde sus componentes combinan música y textos originales sobre diversos temas.

'4x4' de Ron Lalá es un espectáculo que recorre las cuatro primeras obras de la compañía: 'Mi misterio del interior', 'Mundo y final', 'Time al tiempo' y 'Siglo de Oro, siglo de ahora'. Se presenta como un viaje por las escenas esenciales que han consolidado a Ron Lalá como una de las compañías más premiadas y aclamadas. «Una ruta teatral y musical, con el desafío de revivir las cuatro propuestas y dar cuenta de la evolución creativa y escénica de los ronlaleros», destacan sobre ella.

Ron Lalá consolidó su trayectoria gracias al enorme respaldo del público, el entusiasmo de la crítica, los galardones y las giras nacionales e internacionales obtenidas por cuatro espectáculos estrenados en solo siete años, de 2005 a 2012: teatro, música en directo, ritmo trepidante y un sentido del humor propio fueron los rasgos definitorios de una manera de vivir el arte escénico que dejó huella a lo largo de su rápida evolución. La compañía ha estrenado desde entonces otros muchos espectáculos, pero aquellos trabajos iniciales son objeto de intensa búsqueda e interés por parte de aficionados y de nuevos descubridores. Tanto los espectadores como los programadores y aficionados han reclamado la vuelta de aquellas piezas que aún se recuerdan entre carcajadas. Ha terminado la espera.

Entradas

Los andoaindarras que quieran disfrutar sin moverse de la localidad de este espectáculo todavía pueden adquirir las entradas, online o en la taquilla de Bastero kulturgunea. La duración de '4x4' será de aproximadamente 90 minutos y el precio, 14 euros.