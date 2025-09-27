La ATTG inicia los trámites para integrar a Andoain en el sistema Mugi

El Diario Vasco andoain. Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

La Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa (ATTG) ha dado el primer paso para que el autobús urbano de Andoain se integre en el sistema MUGI. La presidenta de la ATTG, Azahara Domínguez, ha informado recientemente de que, durante la asamblea celebrada esta misma semana se ha aceptado la solicitud del Ayuntamiento de Andoain de entrar en este sistema que ofrece a sus usuarios múltiples ventajas, desde transbordos gratuitos, bonificaciones progresivas por uso, los descuentos a colectivos especiales o la gratuidad de los menores de 12 años (menores de 15 años hasta el 31 de diciembre) y las personas acompañantes de personas dependientes, entre otros.

Según ha explicado la presidenta de la ATTG se trata del «primer paso» para que la integración de Andoain en MUGI sea una realidad, ya que ahora deberá ser el Pleno municipal quien apruebe esta integración, aceptando cuestiones como la normativa de la ATTG o las aportaciones anuales y designando a los miembros que formarán parte de la asamblea, entre otros. Una vez el pleno dé el visto bueno a la integración, será la asamblea de la Autoridad quien apruebe de manera definitiva la integración de Andoain en el sistema MUGI, de forma que «los vecinos podrán empezar a disfrutar de todas las ventajas de Mugi».

Para Domínguez, «el transporte público de Gipuzkoa no puede entenderse sin el sistema MUGI por eso es primordial que vayamos incorporando nuevos operadores a la red para que así, más guipuzcoanas y guipuzcoanos puedan beneficiarse de todas sus ventajas». La diputada se ha mostrado optimista de cara a que en los próximos meses más ayuntamientos puedan adherirse a este sistema.