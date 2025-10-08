Abierto el punto informativo de Euskal Herriko Torturatuen Sarea en Bastero

María Cortés andoain. Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:26 Comenta Compartir

A principios de este año, en el mes de febrero, se presentó oficialmente en un evento en el Kursaal de Donostia la Red de Personas Torturadas de Euskal Herria. Como explican sus responsables, «una red que quiere ser el altavoz de miles de rostros, de miles de voces silenciadas y negadas hasta el momento. Una red que quiere convertirse en sujeto activo de este país para hacer llegar a la sociedad la realidad de la tortura en nuestro pueblo».

Tal y como indicaron en dicha comparecencia, su quehacer prioritario es crear una red a nivel de Euskal Herria, entre el mayor número de personas y de la forma más amplia posible, «para que ninguna persona torturada en Euskal Herria se quede fuera de este proceso», añadiendo que «la herramienta para hacer esta red, para llegar hasta las personas torturadas pueblo a pueblo, será la carpeta distribuida en el Kursaal y, con ese objetivo, hemos abierto un punto informativo en Andoain. Para hacer llegar las carpetas a las personas torturadas del pueblo, aclarar dudas y ofrecer la ayuda necesaria».

Este espacio en Bastero estará abierto hoy y los días 16, 23 y 30 por las tardes, de 18.00 a 20.00 horas. «Queremos hacer parte de esta red a toda persona que haya sufrido tortura en Andoain y les animamos a pasarse por el espacio que hemos puesto en marcha», concluyen desde la Red de Personas Torturadas de Euskal Herria.