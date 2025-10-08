Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Andoain

Abierto el punto informativo de Euskal Herriko Torturatuen Sarea en Bastero

Los interesados pueden acercarse esta tarde, de 18.00 a 20.00 horas, así como los días 16, 23 y 30 de octubre

María Cortés

andoain.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:26

Comenta

A principios de este año, en el mes de febrero, se presentó oficialmente en un evento en el Kursaal de Donostia la Red de Personas Torturadas de Euskal Herria. Como explican sus responsables, «una red que quiere ser el altavoz de miles de rostros, de miles de voces silenciadas y negadas hasta el momento. Una red que quiere convertirse en sujeto activo de este país para hacer llegar a la sociedad la realidad de la tortura en nuestro pueblo».

Tal y como indicaron en dicha comparecencia, su quehacer prioritario es crear una red a nivel de Euskal Herria, entre el mayor número de personas y de la forma más amplia posible, «para que ninguna persona torturada en Euskal Herria se quede fuera de este proceso», añadiendo que «la herramienta para hacer esta red, para llegar hasta las personas torturadas pueblo a pueblo, será la carpeta distribuida en el Kursaal y, con ese objetivo, hemos abierto un punto informativo en Andoain. Para hacer llegar las carpetas a las personas torturadas del pueblo, aclarar dudas y ofrecer la ayuda necesaria».

Este espacio en Bastero estará abierto hoy y los días 16, 23 y 30 por las tardes, de 18.00 a 20.00 horas. «Queremos hacer parte de esta red a toda persona que haya sufrido tortura en Andoain y les animamos a pasarse por el espacio que hemos puesto en marcha», concluyen desde la Red de Personas Torturadas de Euskal Herria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  2. 2

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  3. 3

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  4. 4 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  5. 5

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  6. 6 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  7. 7 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  8. 8

    El absentismo laboral en Osakidetza repunta y escala hasta el 10,5%
  9. 9 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  10. 10 Tasa de absentismo por incapacidad temporal en la red guipuzcoana de Osakidetza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Abierto el punto informativo de Euskal Herriko Torturatuen Sarea en Bastero