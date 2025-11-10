El mundial de balonmano femenino se aleja por la ausencia del IAMen el presupuesto de Euskadi

El Gobierno municipal presentó la semana pasada su proyecto de presupuesto municipal en el que se mantiene una partida plurianual que supera los dos millones ... de euros destinada al IAM. En ese contexto, la alcaldesa, Cristina Laborda;la primera teniente de alcaldesa y portavoz socialista, Nuria Alzaga, y el segundo teniente de alcaldesa y portavoz de EAJ-PNV, Gorka Álvarez, fueron preguntados por la presencia o no de una partida relativa al pabellón en el proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco para 2026. Los tres aseguraron que no les consta. «Que yo sepa no hay novedades», dijo Laborda.

La alcaldesa no oculta su «preocupación» porque el multiusos no tenga «reflejo presupuestario» en las cuentas vascas porque esa ausenciapuede suponer que la ciudad pierda la oportunidad de ser sede del mundial de balonmano femenino que se celebrará en diciembre de 2029 en España. La Federación Española de Balonmano designó a Irun como sede principal, la que acoge la final del torneo, pero la decisión estaba supeditada a que a lo largo de 2025 se concretara la financiación necesaria para sacar adelante el proyecto del nuevo pabellón.

A menos de dos meses de que se cierre el ejercicio no hay garantía presupuestaria que avale la decisión que en su día adoptó la Federación Española de Balonmano en cuanto a la sede del mundial femenino. Sí existe optimismo en cuanto a la viabilidad del proyecto, pero los plazos empieza a apretar. «No dudo de que el Gobierno Vasco terminará haciendo su apuesta por el IAM, pero el tiempo corre y el Mundial de Balonmano Femenino no está exigiendo que se tomen decisiones firmes, especialmente en materia presupuestaria, para asegurar que este proyecto salga adelante en plazo», considera Laborda.

En el Ayuntamiento confían en que el proyecto básico y el Plan Director van a ayudar a convencer al Ejecutivo autonómico. Pero la redacción de proyecto se adjudicó hace 30 días con un plazo de cinco meses. Por su parte, el encargo del Plan Director ha superado ya todo el procedimiento y será adjudicado próximamente por la Junta de Gobierno Local. Parece muy complicado que antes de mediados del año próximo el consistorio se vaya a poder presentar en Vitoria con documentos firmes para pedir al Gobierno Vasco su implicación con el IAM. Son fechas bastante alejadas de los plazos que determinó la Federación que, de momento, eso también es verdad, no ha empezado a ejercer presión sobre cuál es la situación. En los pasillos de la casa consistorial, de todas formas, la idea está clara:habrá pabellón, haya o no haya sede del mundial.

Sanidad sí y vivienda, también

Aunque las novedades en torno al IAM en los presupuestos del Gobierno Vascono son nada positivas, sí hay buenas noticias en dos ámbitos fundamentales para la ciudadanía, dos temas que aparecen siempre entre los que más preocupación generan:sanidad pública y vivienda.

Los acuerdos alcanzados entre Ayuntamiento y consejería de Salud tendrán reflejo en las cuentas de 2026 conla remodelación de los locales de Alarde para ampliar las instalaciones del ambulatorio de Irun Centro junto a la redacción de proyecto del tercer ambulatorio en Oñaurre y del futuro ambulatorio del centro.

En vivienda, la primera edil destacó los acuerdos alcanzados con la consejería para que los presupuestos de 2026 incluyan las 36 VPOde Mendipe, una novedad que acompaña a las partidas plurianuales para empezar a construir vivienda ya en 2026 en San Miguel Anaka. «Mi empeño como alcaldesa siempre ha sido que Irun esté en la agenda de otras administraciones. Está demostrado que cuando otras instituciones apuestan por Irun, los proyectos estratégicos avanzan».