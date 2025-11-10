Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

El mundial de balonmano femenino se aleja por la ausencia del IAMen el presupuesto de Euskadi

La Federación nombró sede principal a Irun para la cita de 2029 pero pidió que en 2025 se concretara la financiación del nuevo pabellón o tendría que buscar otra alternativa

Iñigo Morondo

Irun

Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:09

Comenta

El Gobierno municipal presentó la semana pasada su proyecto de presupuesto municipal en el que se mantiene una partida plurianual que supera los dos millones ... de euros destinada al IAM. En ese contexto, la alcaldesa, Cristina Laborda;la primera teniente de alcaldesa y portavoz socialista, Nuria Alzaga, y el segundo teniente de alcaldesa y portavoz de EAJ-PNV, Gorka Álvarez, fueron preguntados por la presencia o no de una partida relativa al pabellón en el proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco para 2026. Los tres aseguraron que no les consta. «Que yo sepa no hay novedades», dijo Laborda.

