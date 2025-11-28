Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Más de mil inscritos para la San Silvestre

La Gabonetako Krosa adjudica más de 700 dorsales

I. A.

HONDARRIBIA/IRUN.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:48

Comenta

Con dos carreras singulares se despedirá el año en la comarca y con amplia participación en ambas.

Por orden cronológico, llegará primero la a 'XI Super Amara Gabonetako Krosa', el 20 de diciembre y sobre cinco kilómetros. Se batirá el récord de participación, 783 el año pasado, porque justo ayer se rebasó la barrera de los 700 inscritos. Las inscripciones se deben realizar en kirolprobak.com y cuestan 12 euros los adultos, 16 a partir del 1 de diciembre. El precio de la carrera infantil es de tres euros.

Y el 31 de diciembre en Hondarribia se celebrará la 'San Silvestre Solidaria' de Sport Mundi, que ya va por los 1.000 inscritos. Igualmente hay que apuntarse en kirolprobak.com y el dorsal cuesta 17 euros, 20 a partir del 20 de diciembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  3. 3 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  4. 4

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  5. 5

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves
  6. 6 Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año
  7. 7 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  8. 8 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  9. 9 Un cirujano vascular recomienda tres formas naturales de mantener las arterias con una vitamina clave para fortalecer el corazón
  10. 10 El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Más de mil inscritos para la San Silvestre