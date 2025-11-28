Más de mil inscritos para la San Silvestre La Gabonetako Krosa adjudica más de 700 dorsales

I. A. HONDARRIBIA/IRUN. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:48

Con dos carreras singulares se despedirá el año en la comarca y con amplia participación en ambas.

Por orden cronológico, llegará primero la a 'XI Super Amara Gabonetako Krosa', el 20 de diciembre y sobre cinco kilómetros. Se batirá el récord de participación, 783 el año pasado, porque justo ayer se rebasó la barrera de los 700 inscritos. Las inscripciones se deben realizar en kirolprobak.com y cuestan 12 euros los adultos, 16 a partir del 1 de diciembre. El precio de la carrera infantil es de tres euros.

Y el 31 de diciembre en Hondarribia se celebrará la 'San Silvestre Solidaria' de Sport Mundi, que ya va por los 1.000 inscritos. Igualmente hay que apuntarse en kirolprobak.com y el dorsal cuesta 17 euros, 20 a partir del 20 de diciembre.