Xabier Txapartegi recibirá el Txapelaundi Saria que concede la AVV Alde Zaharra-San Juan

La AVV Alde Zaharra-San Juan entregará el próximo sábado, 16 de agosto, el premio Txapelaundi Saria a Xabier Txapartegi Larrañaga. El que fuera ... primer alcalde de la ciudad tras las primeras elecciones posteriores al periodo franquista recibirá la txapela en un acto que tendrá lugar en la plazoleta de la ermita Xantalen a las 12.00, tras la finalización de la eucaristía con motivo de la festividad de Santa Elena del día 18.

La asociación tomó la decisión en 2014 de crear este premio para reconocer a personas del barrio o muy vinculadas a él que hayan contribuido a que la Parte Vieja sea «un mejor lugar para vivir y convivir».

El programa de fiestas del barrio comenzará el sábado 16 a las 9.00 con la diana a cargo de Irungo Txistulari Taldea. Una hora más tarde se procederá a la apertura de la ermita de Santa Elena, donde a las 11.00 dará inicio la misa, con la participación del Coro Atzokoak. A las 12.00 tendrá lugar el acto de entrega de premio Txapelaundi Saria, tras el cual habrá un aperitivo.

Xabier Txapartegi

Además, durante todo el domingo 17 la ermita de Xantalen permanecerá abierta al público, de forma gratuita, entre las 10.00 y las 20.00. Habrá, también, una visita guiada.

Lista de premiados

Txapartegi se suma así a una lista de reconocidas figuras del barrio que han tenido el honor de recibir la txapela por parte de la AVV Alde Zaharra-San Juan. La primera persona premiada fue Miguel Sánchez, que recibió el galardón en 2014 a título póstumo. Juanjo Aldako (2015), Inma Ariztia (2016), Mari Jiménez (2017), Juan Miguel Lasa (2018) y Rafa González (2019) fueron los siguientes vecinos en recibir la txapela.

Durante los años de la pandemia, el reconocimiento recayó en las personas trabajadoras de la residencia Ama Shantalen (2020) y de OSI Bidasoa (2021). En 2022 fue Román Morondo, fundador del restaurante Morondo, quien se hizo con la txapela, mientras que el párroco Fernando Jiménez (2023) y el músico Manolo Monserrat (2024) han sido los últimos galardonados.