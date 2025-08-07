Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Irun

Xabier Txapartegi recibirá el Txapelaundi Saria que concede la AVV Alde Zaharra-San Juan

El acto de entrega será el día 16, a las 12.00, en la plazoleta de la ermita de Xantalen, dentro del programa de fiestas de la asociación

Xabier De la Linde

Xabier De la Linde

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:28

La AVV Alde Zaharra-San Juan entregará el próximo sábado, 16 de agosto, el premio Txapelaundi Saria a Xabier Txapartegi Larrañaga. El que fuera ... primer alcalde de la ciudad tras las primeras elecciones posteriores al periodo franquista recibirá la txapela en un acto que tendrá lugar en la plazoleta de la ermita Xantalen a las 12.00, tras la finalización de la eucaristía con motivo de la festividad de Santa Elena del día 18.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  3. 3

    «El Ayuntamiento de Castro Urdiales debería delimitar y restringir el acceso a esta zona»
  4. 4

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  5. 5 La marca donostiarra que vuelve a tener tienda en San Sebastián
  6. 6

    Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios
  7. 7 La cantante amiga de Madonna y Rosalía que descubre San Sebastián a sus millones de seguidores
  8. 8 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  9. 9 Muere un niño vizcaíno de 12 años tras caer por un acantilado en Castro Urdiales
  10. 10 Un químico revela si la crema Nivea de lata azul es apropiada para la cara: «Atrapa la humedad y evita que la piel transpire»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Xabier Txapartegi recibirá el Txapelaundi Saria que concede la AVV Alde Zaharra-San Juan