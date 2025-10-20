El vigente campeón de la European League es el invitado de este martes en Artaleku

El Irudek Bidasoa Irun tiene este martes un insigne invitado en Artaleku en la segunda jornada de la European League. A partir de las ... 20.45 (ETB4 y DAZN), los irundarras reciben al Flensburg-Handewitt, campeón de las dos últims ediciones de este torneo, actual líder de la Bundesliga y, entre otros títulos, campeón de Europa en 2014.

Es un equipo plagado de estrellas, con siete jugadores daneses, que no conoce la derrota en lo que va de temporada, ya que acumula siete victorias y dos empates en la liga y una victoria en Europa, quizás más apretada de lo que se podía esperar, 32-30, ante el Saint Raphael Var.

No sólo el Flensburg-Handewitt es favorito a ganar la competición, sino que Alex Mozas considera que podría estar en la Final Four de la Champions League en caso de disputarla. Sobre el papel, la pelea del Irudek Bidasoa Irun está con Potaissa Turda, al que ya ganó en Rumanía, y con Saint Raphael Var, contra quien serán los dos siguientes partidos, pero en Artaleku no renuncian a poder sorprender al potente equipo alemán.

Gorka Nieto considera que su rival de este martes «busca un balomano muy físico. Sus bazas son correr, el uno contra uno, e intentar llevar siempre nuestros ataques hasta el pasivo».

En ese contexto, «nosotros tenemos que intentar jugar con mucha fluidez, elegir las acciones que podamos correr para poder sacar esas rentas en el contraataque. Eso va a ser clave para poder sacar goles fáciles que luego en ataque posicional seguramente nos vaya a costar mucho. Y sobre todo, necesitamos defender bien, llevarles a pocos goles y aprovechar nuestras ocasiones».

Llamada a la afición

Para el capitán, es «otro partidazo en Artaleku, para que la afición disfrute y estoy seguro de que otra vez más van a disfrutar con nosotros y nosotros vamos a disfrutar con ellos». Tiene claro que «si queremos pasar a la siguiente fase, estos son los partidos que tenemos que sacar y obviamente nos vamos a apoyar en nuestra afición y vamos a darlo todo para sacarlo».

Entiende Nieto que «una de las virtudes que tiene nuestra afición es que, aparte de gustarle, vivirlo y sentir el equipo, sabe de balonmano». Por ello, «estoy seguro de que nuestros aficionados van a responder, van a apoyarnos y, sabiendo lo complicado que puede ser estar en el campo el porque es un equipo muy duro y físico, seguro que nos van a ayudar al máximo».