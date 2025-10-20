Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El balance contra equipos alemanes en casa es de nueve victorias y tres derrotas. F. DE LA HERA

Irun

El vigente campeón de la European League es el invitado de este martes en Artaleku

El Flensburg-Handewitt es además el actual líder de la Bundesliga, con siete victorias y dos empates

Iñigo Aristizabal

Irun

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:37

Comenta

El Irudek Bidasoa Irun tiene este martes un insigne invitado en Artaleku en la segunda jornada de la European League. A partir de las ... 20.45 (ETB4 y DAZN), los irundarras reciben al Flensburg-Handewitt, campeón de las dos últims ediciones de este torneo, actual líder de la Bundesliga y, entre otros títulos, campeón de Europa en 2014.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

