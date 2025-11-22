Ezezagunok Antzerki Taldea ha vivido en este 2025 que encara su recta final no puede sino calificarse de histórico: una decena de premios y reconocimientos ... y representaciones en escenarios de distintos puntos del país, entre ellos algunos tan emblemáticos como el Corral de Comedias de Almagro; sin olvidar que, además, fueron los pregoneros de las fiestas de San Pedro y San Marcial. Pero nada de todo eso ha caído del cielo: este 2025, «después de 18 años sembrando en nuestro camino, sentimos que nos toca recoger», valoran Miren Etxeberria y Luisma Moreno, directores de la compañía.

En Ezezagunok «creamos desde la diversidad», recuerdan, «y cada logro es una conquista colectiva. Cada vez se mira más con el corazón y menos con los prejuicios. En la cultura, la mirada es siempre el primer gesto de cambio: abre puertas, transforma realidades y nos recuerda que la diversidad no resta, sino que multiplica».

Así, el grupo no puede sino calificar de «extraordinario» este año, que comenzó con los primeros galardones en marzo, y a los que ahora suman nuevos reconocimientos en la XVI edición de la Muestra Nacional de Teatro de Getafe. Allí, la obra 'Exacticamente diversa' brilló una vez más: tanto el elenco femenino como el masculino obtuvieron sendas menciones de honor, a las que hubo que añadir el el Premio a la Mejor Dirección otorgado a Miren Etxeberria, Luisma Moreno y Ana Pérez. La huella de esta última «sigue muy presente en el grupo», como destacan sus compañeros. Fallecida en 2024, el recuerdo y el cariño hacia Ana les ha acompañado en cada uno de esos escenarios que han conquistado, en cada galardón que han recibido.

Los jurados que han concedido a Ezezagunok esos reconocimientos han valorado «la originalidad del montaje, su fuerza colectiva y la aportación de un proyecto que combina estabilidad, accesibilidad cultural y una manera propia de entender la escena, generando un impacto artístico y social único». Cada reconocimiento, subrayan Luisma Moreno y Miren Etxeberria, «es un abrazo al proyecto y a todas las personas que lo hacen posible». Y son muchas: Ezezagunok ha querido agradecer «profundamente el apoyo de instituciones, compañías, familias, amistades y público que nos han acompañado este año inolvidable».

Próximas fechas

Pero 2025 aún no ha terminado, y quedan aplausos y ovaciones por llegar: a la vuelta de la esquina hay nuevas fechas de su gira 'Exacticamente diversa', que cuenta con el patrocinio del departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa. El 6 de diciembre viajarán hasta Polán, en Toledo, y el 13 actuarán en casa, en el Amaia, en la que sin duda será una función muy especial. Las entradas están a la venta en irun.org/entradas.

Ezezagunok ya tiene cerrada, además, la primera fecha de 2026: el 24 de enero estarán en el VI Certamen Teatro Aficionado Francisco Rubio de San Javier, en Murcia.