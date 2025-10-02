Tulsa llega este sábado al CBA luciendo el Premio Nacional de Músicas Actuales

La compositora, cantante y psiquiatra, Miren Iza (Hondarribia, 1979), llega este sábado al escenario de la sala Irun zuzenean del CBA para dar continuidad al ... potente ciclo que con el mismo nombre está sirviendo de paulatino estreno de este nuevo espacio de conciertos y espectáculos.

Tulsa es el nombre del proyecto musical que Iza lanzó en 2002 tras la disolución de Elektrobikinis. Se ha convertido en un referente de la música independiente nacional y, hace un año, Miren Iza recibió el Premio Nacional de Músicas Actuales que concede anualmente el Ministerio de Cultura. El galardón llegó con motivo de 'Amadora', el séptimo disco de estudio de Tulsa, pero reconocía cómo la banda de Miren Iza «ha marcado a varias generaciones de bandas y artistas, trabajando a menudo fuera del foco mediático y creando desde una absoluta independencia».

En 'Amadora', Iza compuso un disco que convirtió en obra de teatro en colaboración con María Velasco. Las canciones del disco, inspiradas «en las mujeres de la generación de nuestras madres», son una aproximación «al dolor de las mujeres que relaciono con el reparto del afecto social. Me parece tan complejo que me apetecía prolongar la reflexión de mis canciones» y así surgió la obra teatral.

Su concierto en el CBA estará precedido por la actuación de Santalla en una sesión que arrancará a las 21.00 horas con entradas a diez euros.