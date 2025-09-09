Tres puntos a domicilio e imagen de solidez para empezar

El Real Unión ha empezado el campeonato de 2ª RFEF con buen pie y, al mismo tiempo, con un nuevo ejemplo de lo complicada que ... es esta liga. Los irundarras fueron claramente mejores que el Amorebieta, otro recién descendido de 1ª RFEF, otro aspirante a la zona alta, al que visitaron el domingo en su campo de Urritxe.

Un gol de Unai García en el minuto 7 propició la victoria, un balón al palo de Miguélez y un disparo al lateral de la red chutado por Laken Torres tras una buena acción en el área fueron otras de las concreciones en área rival de la superioridad txuribeltz.

Pero el marcador no se movió. No se puede decir que los de Ramsés Gil sufrieran para certificar la victoria, pero la exigua ventaja no permitía respirar con tranquilidad. Esa es la dinámica competitiva. No hay momento para dejar de apretar los dientes porque en el momento en el que un equipo lo hace, las posibilidades de que encaje se disparan.

Unai García logró el primer gol txuribeltz del curso aprovechando un buen pase de Telle que robó, fintó y centró raso

La intensidad de Ramsés Gil en la banda recuerda a los suyos, permanentemente, que los partidos se ganan compitiendo desde el primer segundo al último, sin aflojar, sin tomarse un respiro ni dárselo al rival. Gustó en eso el Real Unión en este debut liguero. También en el juego con balón. Muy buenas sensaciones para abrir la temporada más allá del valor evidente de meterse en el zurrón los tres primeros puntos en disputa.

«Tiene mucho mérito»

En palabras del técnico segoviano, el del domingo fue «un partido muy bonito contra un rival fantástico. Sabíamos que había que hacer las cosas muy bien para sacar algo de Urritxe y hemos sabido hacerlo», aseguro en la rueda de prensa posterior al choque.

Ramsés Gil comentó que «el hecho de ponernos por delante en el marcador ha facilitado las cosas». Apuntó que su equipo generó «algunas ocasiones como para haber aumentado nuestro marcador, pero el Amorebieta es mucho Amorebieta y cualquier cosa que sea ganar un partido aquí yo creo que ya tiene mucho mérito».

También aseguró que había terminado «muy contento por los chavales, porque la pretemporada ha sido durísima y sé que han trabajado todos fortísimo. Empezar con una victoria ayuda mucho». Pero, sobre todo, el entrenador txuribeltz se mostró feliz por «por toda la gente que ha venido de Irun y que se vuelve contenta para casa porque éste es un escenario precioso, pero difícil y el Amorebieta es un equipazo, así que ganar aquí es como para que estemos contentos todos».