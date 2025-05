«No es sólo subir a 3ª RFEF, es lo que todas hemos mejorado esta temporada»

Iñigo Morondo IRUN. Viernes, 9 de mayo 2025, 20:00 Comenta Compartir

El pasado sábado el Mariño Real Unión de Liga Vasca celebró su ascenso a 3ª RFEF con un 8-1 en casa frente al Lakua. En realidad, habían subido el día 1 de mayo, porque Pauldarrak, que había adelantado su partido al mediodía del jueves festivo, perdió. Cuenta Ane Lopetegi, una de las jugadoras, que estaban todas «siguiendo el partido por la app y comentándolo por WhatsApp. Pauldarrak iba perdiendo, pero la aplicación se colgó. Nos dijeron que había perdido, pero hasta que no lo vimos en la app de la Federación Vasca con el acta y todo, no nos lo quisimos creer del todo».

A partir de ahí ya sí, celebración máxima. «Quedamos en la sociedad (una sociedad de Ventas) y fue un fiestón. Toda la tarde entrando y saliendo las del equipo y gente del club, incluso del barrio, que nos felicitaban», cuenta María Díez, portera y segunda capitana.

Así, llegaron al partido ascendidas y por eso, antes de empezar, «las txikis del club nos hicieron pasillo. Fue súper bonito. En la grada hubo mogollón de gente. Estaba todo el club y ex jugadoras que vinieron a vernos con la camiseta del Mariño», recuerda Lopetegui, «fue muy guay». El partido fue rodado y a la finalización se desató la fiesta. «Javier Mariño llevó megafonía y unas bebidas y botellas de champán. Lo celebramos por todo lo alto en el campo con toda la gente que se acercó, que fue mucha», completa Díez. «Fue un día muy emocionante y un día de club. Lo comentamos», dice mirando a su compañera, «que ha subido un equipo pero se ha vivido como si hubiera ascendido todo el club».

Más allá de los resultados

Lo de que 'esto es una familia' aplica genial en este caso. La comunión en el seno de la plantilla, de ésta con los técnicos y de todo el conjunto con la estructura Mariño Real Unión es máxima.

«Yo empecé la temporada con el cadete», no hay categoría juvenil en el fútbol femenino guipuzcoano, «pero a principio de temporada me subieron al Liga Vasca y me sentí súper acogida desde el primer día», comenta Adriana Cienfuegos, una de las ocho cadetes que han debutado esta temporada, en su caso, además, consolidándose en la plantilla.

Es un ejemplo claro del crecimiento individual que han experimentado las jugadoras. «He trabajado cosas que nunca había trabajado hasta ahora, he mejorado mis puntos fuertes y mis puntos débiles», asegura. «En Liga Vasca todo pasa más rápido, es más intenso. Me adapté bien desde el principio, pero en estos 4-5 meses he crecido una barbaridad. Los entrenamientos son rápidos, intensos y todas vamos a tope y nos hacemos mejores unas a otras intentando ser la que se gane el puesto el fin de semana».

Lopetegui y Díez, jóvenes también, pero con más trayectoria, aseguran haber sentido que «este año todas hemos dado un salto. No es sólo el ascenso, es cómo hemos mejorado individualmente y como equipo», asegura Lopetegui. «Yo el año pasado estuve lesionada, la rodilla, y este año... no sé, no me había imaginado jugar así al fútbol. El progreso en todas ha sido increíble. En las más jóvenes igual se nota más, pero las que llevamos un tiempo, que aunque somos jóvenes podíamos tener la impresión de que habíamos tocado techo, hemos mejorado muchísimo».

Lo dice una jugadora de campo, pero lo corrobora una portera: «Sara y yo también hemos mejorado, en fuerza, en velocidad, en todo. Pero notamos mucho lo que han crecido las compañeras porque pensábamos que con el ascenso a Liga Vasca esta temporada tendríamos mucho trabajo y la verdad es que nos han llegado súper poco». Eso sí, cuando les llegaban notaban «el cambio respecto al año pasado. En esta liga hay mucho nivel, jugadoras muy buenas, muy físicas y muy competitivas».

El crecimiento, en lo futbolístico y en lo humano, es en lo que más ha incidido el staff técnico del equipo que lidera Imanol Gómez y completan Dani del Val, Oier Oca y Gorka Zumeta. Era el objetivo principal; el secundario, la permanencia. Cumplir el primero ha llevado a elevar el listón en lo deportivo y a conseguir un segundo ascenso en dos años. «Pero la temporada no ha terminado. Nos quedan dos partidos», el primero de ellos hoy en Ugao, y luego la Copa. «Son semanas en las que vamos a seguir trabajando porque son semanas en las que podemos seguir mejorando, podemos seguir creciendo», advierte Díez. «Hay que aprovecharlo. Tenemos suerte de contar con tantos entrenadores y tan preparados, que saben tanto y que están tan implicados», asegura Lopetegui. «Sin olvidarnos de lo importante que ha sido tener un fisio», añade Cienfuegos, «y entrenador de porteras y coordinador y más gente echando una mano», completa Díez.