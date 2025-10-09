Siete txarangas complementan los conciertos de este sábado de Bebé y Aysha

El Ciclo de Conciertos Irun Zuzenean que este año ha sustituido al festival homónimo llega a su fin este sábado con una doble actuación que, ... en esta ocasión, no será en la sala de conciertos del nuevo CBA sino en la propia plaza San Juan y con carácter gratuito. La cantante valenciana Bebe, teloneada por la irundarra Aysha a partir de las 21.00 horas, es la propuesta estelar de la jornada. Pero no la única.

La música sonará todo el sábado. Medio sábado en realidad, desde las 12.30 hasta las 00.00. Porque con ese horario, esquivando el tiempo de los conciertos de la plaza de San Juan, se ha programado un Txaranga Topaketa repartido entre agrupaciones locales e invitadas. Las primeras, Peña Poteo, Gauerdi, Irungo Atsegiña y Fanfarria El Despiste, llenarán la mañana por las calles del centro, desde la hora de arranque hasta las 14.00 y, a partir de ahí, todas juntas en kalejira.

Por la tarde, el primer turno, de 17.00 a 19.00 horas lo ocupará Gazte Txaranga de Pamplona y a esa hora le tomará el relevo la segoviana Charanga Jaleo, que terminará su actuación antes de que empieza a cantar Aysha. Tras ella actuará Bebe y cuando acabe, arrancará la séptima txaranga del día, la madrileña Los Fugitivos, que pondrá melodía a la noche hasta las 00.00 para continuar la fiesta por las calles del centro de la ciudad.