La Charanga Fugitivos, de Madrid, pondrá el cierre nocturno al intenso programa musical del sábado.

Siete txarangas complementan los conciertos de este sábado de Bebé y Aysha

La Txaranga Topaketa pondrá música a las calles de la ciudad mañana (con agrupaciones locales de 12.30), tarde (con Gazte Txaranga y Jaleo, de 17.00 a 21.00) y noche (la madrileña Fugitivos, desde que acaben los conciertos hasta la medianoche)

Iñigo Morondo

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:40

Comenta

El Ciclo de Conciertos Irun Zuzenean que este año ha sustituido al festival homónimo llega a su fin este sábado con una doble actuación que, ... en esta ocasión, no será en la sala de conciertos del nuevo CBA sino en la propia plaza San Juan y con carácter gratuito. La cantante valenciana Bebe, teloneada por la irundarra Aysha a partir de las 21.00 horas, es la propuesta estelar de la jornada. Pero no la única.

