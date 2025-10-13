El show feminista pop de 'Señoras y Señoras' llega el jueves al CBA

Con todo el papel vendido, las periodistas María Guerra y Mariola Cubells actuarán este jueves en la sala Irun Zuzenean del CBA a partir de ... las 20.00 horas con su espectáculo 'Señoras y Señoras'. La obra, definida por sus autoras como «un show feminista pop», pone el foco en las mujeres nacidas en los años 60, combinando humor y reflexión para retratar a esta generación pionera que derribó muchos de los moldes que la sociedad diseñó para ellas.

La representación, que parte del libro 'Mejor que nunca' escrito por Mariola Cubells, combina experiencias personales, reflexiones y anécdotas con apoyos audiovisuales, centrados en los estereotipos de algunas películas de Disney o títulos cinematográficos como 'Los puentes de Madison' o 'Pretty Woman'. Lo que las dos intérpretes resumen como un timo audiovisual.

A través del humor y cercanía, y una interacción constante con el público, María y Mariola abordarán temas como la maternidad, la soledad deseada, el papel de los medios de comunicación, la mirada masculina sobre el mundo o la redefinición de conceptos como edad y libertad.

Experiencia en medios

Colaboradora habitual en la Cadena Ser y RNE, Mariola Cubells es periodista y autora de varios libros sobre el mundo televisivo como 'Mentiras en directo' o '¿Quién cocina la televisión que comemos'. También ha trabajado en los medios de comunicación Levante, Canal 9 y TVE.

María Guerra, también periodista, presenta actualmente, junto a Pepa Blanes el programa de cine y series 'La Script' que se emite en Movistar Plus y que ella misma fundó y dirigió en la Cadena Ser entre 2011 y 2019.

En la misma emisora ha conducido programas generalistas como 'Gran Vía' y 'Hoy por hoy Madrid', además de ejercer de 1993 como enviada especial en festivales nacionales e internacionales como el de San Sebastián, Cannes o Venecia.