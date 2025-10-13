Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

María Guerra y Mariola Cubells visitarán este jueves Irun.

Irun

El show feminista pop de 'Señoras y Señoras' llega el jueves al CBA

El espectáculo teatral protagonizado por María Guerra y Mariola Cubells agota todas las entradas puestas a la venta

E. P.

Irun

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:27

Comenta

Con todo el papel vendido, las periodistas María Guerra y Mariola Cubells actuarán este jueves en la sala Irun Zuzenean del CBA a partir de ... las 20.00 horas con su espectáculo 'Señoras y Señoras'. La obra, definida por sus autoras como «un show feminista pop», pone el foco en las mujeres nacidas en los años 60, combinando humor y reflexión para retratar a esta generación pionera que derribó muchos de los moldes que la sociedad diseñó para ellas.

