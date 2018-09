Santano confirma que vuelve a presentarse a la reelección Candidato a la reelección. José Antano Santano, en su despacho, anunció ayer que volverá a presentarse a la Alcaldía. / F. DE LA HERA El primer edil repasa en esa misiva diversas cuestiones que le han llevado a tomar la decisión de volver a encabezar la lista del partido socialista El alcalde comunicó ayer su decisión con una carta abierta a la ciudadanía M.A.I. IRUN. Sábado, 29 septiembre 2018, 00:44

El alcalde, José Antonio Santano, hizo pública ayer su candidatura a la Alcaldía de la ciudad en las elecciones municipales, previstas para el mes de mayo del año próximo. En la Alcaldía desde 2002, será la quinta ocasión en la que Santano se presente a los comicios locales encabezando la plancha del Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra.

Para comunicar su decisión, que llega «después de una reflexión personal, de considerar la situación con el resto del equipo y de hablar con mi familia», el primer edil hizo pública una carta abierta a la ciudadanía. La misiva arranca con un recuerdo de su niñez. «Con 12 años participé en mi colegio de Leka-Enea, en un concurso de redacción que tenía como título 'Si yo fuera alcalde'. Supongo que la ilusión que le puse a aquellas líneas en las que soñaba con poder hacer cosas para mi ciudad, es esa misma que me sigue manteniendo feliz cada uno de los días que tengo el honor de ser el alcalde de Irun. Un honor», asegura en la carta, «que me llena de responsabilidad y de agradecimiento a muchos de los que han compartido conmigo estos años de tarea».

En su texto, el alcalde hace extensivo ese «agradecimiento, cómo no, a los iruneses e irunesas que han hecho posible que mi pasión se haya convertido en mi trabajo. Que me han dado su confianza y su apoyo, y han delegado en mí, y mi equipo, la tarea de seguir haciendo de Irun algo grande». No se olvida y tiene un recuerdo explícito para dar las «gracias a los hombres y mujeres, concejales y concejalas, que junto a mí, han formado parte de las decisiones que hemos ido tomando para seguir avanzando. Para dar oportunidades. Para solucionar problemas. Para seguir imaginando ese Irun que nos hace sentirnos orgullosos».

Ilusiones intactas

Ayer, cuando daba a conocer su decisión de volver a presentarse a las elecciones municipales el año próximo, Santano indicó la importancia de tomar esta decisión de acuerdo con su familia, a la que dedica también uno de los párrafos de su carta abierta a la ciudadanía. «Gracias a mi familia, por su comprensión y su paciencia, por perdonarme cada una de esas horas que no les he dedicado, por compartir conmigo esos fines de semana de coros y partidos, de actividades y visitas, por acompañarme en esta apasionante aventura».

Afirma el alcalde en esas palabras que dirige a los irundarras que no se le ocurre «mayor suerte que convertir tu pasión en tu tarea diaria, y esa fortuna es la que yo he tenido. Éste, el de ser alcalde, alcalde de Irun, es un trabajo precioso y apasionante, que requiere dedicación e ilusión a partes iguales. Estos días en los que ha llegado el momento de pensar en el futuro he querido mirar hacia dentro y hacerlo con honestidad», asegura. «Me he dado cuenta de que mantengo intacto el deseo y las ganas de hacer cosas por la ciudad que me vio nacer. He sido consciente de que tengo las mismas fuerzas para comprometerme con los vecinos y vecinas que quieran confiar en mí, que sigo contando con la complicidad de un equipo de compañeros y compañeras que ofrecen diariamente sus ganas de contribuir con la mejora de esta ciudad. Y he hablado con los míos, y he comprobado que su generosidad sigue estando intacta y que quieren seguir compartiendo conmigo este reto».

Ante este panorama, «¿cómo no querer seguir? ¿Cómo no querer mantener mi compromiso con este proyecto para Irun que nos pone retos ilusionantes cada día?», se pregunta el primer edil en la carta. Considera que ese proyecto que menciona es «un proyecto que nos invita a seguir gestionando e imaginando desafíos para esta ciudad en la que nos encanta vivir y trabajar. Por eso he expresado mi deseo de volver a ofrecer mi trabajo, mi iniciativa y mi ambición por mejorar Irun, a mis vecinos y vecinas que, espero, quieran renovar su confianza en mí».

Para acabar el texto, Santano cuenta que «estos días he pensado mucho, en lo hecho y en lo que queda por hacer, y me he dado cuenta de que podría volver a escribir con la misma ilusión esa redacción en la que contar todo lo que seguiría haciendo por Irun Si yo fuera alcalde...».

«Ni lo he dudado»

En el momento de entregar la carta a los medios de comunicación, el alcalde fue preguntado sobre si las situaciones que se han venido dando desde primeros de este año le habían llevado a plantearse no concurrir a la próxima convocatoria electora. La ruptura del acuerdo de Gobierno con el PNV, la comisión de investigación que le reprocha no haber actuado de buena fe en aquel momento, una posible moción de censura apoyada por SPI, PNV y Bildu que aún no ha quedado descartada... «Cuando crees que vas en la buena dirección, las dificultades son un estímulo. Me produciría dolor que no avanzara un proyecto de ciudad que creo que comparte la mayoría de irundarras. Siempre tiene que haber una reflexión con tu entorno, pero no he dudado ni un momento en volver a presentarme».

También señaló que a la ilusión que, como decía en su carta abierta a la ciudadanía, aún mantiene, ha sumado «la experiencia, que me parece que es un valor en la vida que creo que merece ser destacado».