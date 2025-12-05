Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El irundarra Diego Lucio fue el goleador de los txuribeltz en la última visita a La Molineta, el 11 de febrero del 2007. URIEL
Fútbol

El Real Unión vuelve a Alfaro 18 años después

«Preparamos el partido como si fuera la final de la Champions», ha señalado Ramsés Gil en la previa del choque de este domingo (17.00) en La Molineta

E. Prieto

Irun

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:04

El Real Unión viaja este domingo (17.00) hasta la riojana Alfaro para afrontar un encuentro que llega tras la brillante victoria de la semana ... pasada ante el Utebo en el Stadium Gal por 4-1. Ese duelo ya está más que olvidado a tener de las palabras de Ramsés Gil. «Transmitimos la felicitación a los jugadores tras un partido bien jugado y ganado y ahí se acaba la euforia, a entrenar. No somos muy de sacar pecho», ha apuntado el entrenador txuribeltz este viernes en rueda de prensa.

