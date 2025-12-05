El Real Unión vuelve a Alfaro 18 años después

El Real Unión viaja este domingo (17.00) hasta la riojana Alfaro para afrontar un encuentro que llega tras la brillante victoria de la semana ... pasada ante el Utebo en el Stadium Gal por 4-1. Ese duelo ya está más que olvidado a tener de las palabras de Ramsés Gil. «Transmitimos la felicitación a los jugadores tras un partido bien jugado y ganado y ahí se acaba la euforia, a entrenar. No somos muy de sacar pecho», ha apuntado el entrenador txuribeltz este viernes en rueda de prensa.

Con los cinco sentidos puestos en el choque de la decimocuarta jornada, el segoviano ha declarado que lo considera «el partido más difícil que vamos a afrontar de lo que llevamos de año. Es un rival muy incómodo que hace las cosas muy bien contra rivales que, a priori, parten con la vitola de dominadores, pero han sido capaces de ganarlos. Es un partido complicadísimo», ha incidido Gil.

El resultado será el que tenga que ser el domingo, pero Ramsés ha dejado claro ante los medios de comunicación que no tiene en cuenta la situación clasificatoria del Alfaro –penúltimo– y la buena dinámica de sus pupilos. «Estamos preparando el partido como si fuera la final de Champions, no como si fuéramos a La Molineta», ha expresado el míster. «La realidad es que el partido es complicadísimo. No nos ponemos la venda antes de la herida, es la realidad. Son campos en los que es muy difícil rascar y tenemos que ir preparados. Leer bien el partido y con nuestras armas intentar llevarlo a nuestro terreno.

Ramsés Gil ha considerado que el partido tiene unas connotaciones distintas a las habituales por las virtudes del rival, «que transita muy bien. No se encuentran del todo incómodos sin balón, pero en transiciones son un equipo peligrosísimo y en su campo todavía más. Al final te acaban llevando a su terreno y cuando te das cuenta, como no lleves la lección aprendida, estás jugando a lo que ellos quieren».

Teniendo en cuenta esas bondades del Alfaro, a Ramsés Gil se le ha preguntado si espera un adversario que deje la responsabilidad de la pelota a los suyos para intentar hacer daño en muy pocos toques. «Es un escenario que estamos preparando», ha reconocido. «Si se da, no nos va a pillar por sorpresa. Puede ser que tengan otra propuesta o preparen variantes para este partido. Al final tienes que intentar saber todas las virtudes y defectos del rival para estar preparado para el plan A, el B o lo que surja».

Los jóvenes Arruti y Soroeta

Más allá de las dificultades que pueda plantear el enemigo, el preparador de los iruneses ha querido transmitir la ilusión del Real Unión ante la cita. «Es un partido bonito, tenemos muchas ganas de ir allí y competir», ha explicado, antes de lanzar un aviso a navegantes. «Ya sabemos lo que pasa muchas veces después de un partido con muy buena sintonía. Se lleva a euforia mal entendida y te penaliza». En ese sentido, Ramsés ha explicado «nuestra forma de entender la competición. Tienes que intentar navegar por sitios tranquilos y no dejarte arrastrar, ni en las buenas ni en las malas. Creo que el mensaje en el vestuario está integrado y no hay problema con que podamos sacar los pies de tiesto en algún momento».

El once del domingo también ha sido una de las cuestiones de la comparecencia, teniendo en cuenta el buen rendimiento del pasado sábado. Ramsés Gil ha matizado primero que «te diría mejor que jugamos mejor en Vitoria. El otro día (por el partido ante el Utebo) se hicieron cosas muy bien pero otras que no. Hay que poner las cosas en su contexto después de analizar las cosas con un prisma un poco más lejano», ha puntualizado, para centrarse después en la alineación titular ante el Alfaro. «Nunca tomo como referencia el último partido, ni para lo bueno ni para lo malo. Preparas el plan de partido en función de lo que tienes enfrente».

La última pregunta ha tenido como protagonistas a los jóvenes Martín Arruti y Javi Soroeta, jugadores que en las últimas semanas están dejando buenas sensaciones entre la afición unionista. «Tienen muchísimo camino por delante y mucho que mejorar. Son dos jugadores de máximo nivel para la categoría que para lo bueno y para lo malo, al final tienen 20 años», ha considerado Ramsés Gil, que ha destacado la formación de los chavales procedentes de la Real Sociedad. «Zubieta tiene eso, prácticamente todos los jugadores que pasan por allí salen como grandes futbolistas y ahora tenemos la suerte de poder disfrutarlos aquí. Tienen que seguir mejorando y tienen mucho potencial para poder hacerlo».

La radiografía del rival

A casi un tiro de piedra del límite territorial con Navarra, el Real Unión viaja este domingo hasta la localidad riojana de Alfaro para medirse al penúltimo clasificado del grupo II de la Segunda RFEF. Iruneses y alfareños se han medido en un total de ocho ocasiones en la desaparecida Segunda B, con un balance de tres derrotas y un único triunfo para los txuribeltz en el escenario de esta jornada (la número 14), La Molineta.

Esa victoria se produjo en el que es el último precedente entre ambos conjuntos, que data del 11 de febrero de 2007. Aquel día el conjunto dirigido por Javier Zubillaga se impuso por 0-2 con doblete del irundarra Diego Lucio. El Real Unión formó con Otermin, Gabarain, Berruet, San Miguel, Guerrero, Endika, Aguirre, Robles, Badiola, Lucio y el actual entrenador del Real Sociedad, Sergio Francisco. En la segunda parte saltaron al terreno de juego Huegun, Zubillaga y Seguro.

El conjunto de Ramsés Gil, instalado en puestos de play-off, tendrá enfrente a un equipo ubicado en zona de descenso, pero nadie en el entorno txuribeltz se fía de la situación clasificatoria del Alfaro, que ha logrado ocho de sus nueve puntos ante sus aficionados. Para más inri, se da la curiosa circunstancia de que ninguno de los tres primeros clasificados ha sido capaz de salir victorioso de La Molineta. El Utebo y el Tudelano mordieron el polvo, 1-0 y 2-0 respectivamente, y el Sestao River no pasó del empate (2-2). Veremos de qué es capaz el siguiente de la lista, un Real Unión que arranca la jornada en el cuarto puesto de la clasificación.

El combinado riojano está dirigido por el que fuera jugador de la entidad Óscar Gurria, que cogió las riendas del equipo en enero del 2023 formando dupla con Jorge Sola para evitar el descenso de categoría. No lo consiguió y la temporada siguiente, ya en solitario, consiguió ascender a Segunda RFEF en la 23/24, logrando una salvación holgada el pasado curso.

La plantilla del Alfaro está formada por jugadores de la zona, la inmensa mayoría de origen navarro –una quincena– y riojano –hasta siete–. El máximo goleador del equipo, con tres dianas, es Xabier Zaldua, central al que los txuribeltz tendrán que marcar en corto en las jugadas a balón parado.

La de este domingo será la penúltima salida de la primera vuelta para los irundarras, que tras este encuentro recibirán al Deportivo Aragón (domingo 14 a las 17.00 horas) en el Stadium Gal para viajar en la jornada siguiente a Náxara. El partido ante el Ejea, ya en 2026, pondrá fin a la primera parte de la temporada.