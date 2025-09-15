Al Real Unión sólo le faltó el gol en su estreno en el Stadium Gal en 2ª RFEF

Dicen que dos no se pegan si uno no quiere y el Tudelano vino a Irun el domingo con el objetivo de evitar la pelea. ... Desde el arranque mostró clara intención de bajar el ritmo de juego, de interrumpirlo. La declaración de intenciones era evidente: tratar de que pasara la menor cantidad de cosas posible para que, con un poco de suerte, eso se tradujera en un punto que se llevaban para tierras de la ribera navarra y, con mucha suerte, encontrar un gol en algún balón parado o una contra que les diera el triunfo.

Lo segundo estuvo realmente lejos de pasar, pero lo primero ocurrió. Cero a cero, pocas cosas sobre el césped, y la gran mayoría con sello irundarra. Ramsés Gil aceptó sin mayor queja el planteamiento rival: «Es fútbol, al final cada uno juega su partido del modo que quiere y todos los estilos son respetables. Han propuesto un partido con más parones de lo habitual; lógico en parte porque venían de jugar el miércoles. Es normal que hayan querido buscarnos las cosquillas por ahí e intentar aprovechar alguna ocasión».

Sobre los suyos valoró que habían estado «un poquito por debajo de nuestro nivel, sobre todo, con balón. Por momentos, sí que hemos sido capaces de generar superioridades y progresar, pero ellos lo han hecho bien y no hemos tenido ocasiones como para decir que podíamos haber ganado por aplastamiento. Sí que hemos tenido tres cuatro opciones muy claras. Normalmente alguna de ésas aciertas, pero esta vez no. Sí estoy contento por la segunda portería cero consecutiva».

Esto es 2ª RFEF

El cambio de categoría no tiene que ver sólo con la mayor o menor lejanía a la que queda el fútbol profesional. El primer partido en casa dejó unas cuantas pinceladas de lo que es la nueva categoría. No tanto en cuanto a lo que pasa, cómo pasa y a qué velocidad pasa en el césped, aunque también ahí se nota.

Tuvo mayor incidencia lo que hay alrededor de los futbolistas. De manera directa, el arbitraje. Será una temporada con arbitrajes peores que en 1ª RFEF por la misma razón por la que habrá futbolistas peores. El domingo, un joven colegiado hizo lo que pudo en un partido muy físico, con mucho contacto y en el que los jugadores, principalmente los del Tudelano pero luego los locales también, ayudaron poco con 'piscineos' y exageraciones. El duelo se le descontroló pronto al colegiado, que navegó casi sin rumbo hasta que pitó, se diría que aliviado, el final tras una prolongación de cuatro minutos escasa a todas luces.

Llamativo lo de las camisetas. Ante un Real Unión que juega con camiseta blanca y rayas negras, compareció el cuadro navarro con camiseta negra de mangas blancas. Difícilmente se hubiera admitido una categoría más arriba. Por último, y aunque sea un aspecto que quede normalmente para el gremio periodístico, el entrenador rival no compareció en la sala de prensa. Alegó que no lo hace siquiera en sus partidos como local. Mera anécdota, pero reflejo también de dónde se encuentra hoy el club irundarra.

Derrota del Roca

Por su parte, el filial txuribeltz estrenó la liga de División de Honor Regional con derrota a domicilio, 3-0, contra el Anaitasuna de Azkoitia. El Roca viajó con, entre otras, las ausencias de tres jugadores convocados con el primer equipo: Laken Torres, que fue titular en Gal; Musta, que jugó un cuarto de hora en el segundo tiempo, y Markel Mancisidor.