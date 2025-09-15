Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Real Unión tuvo buenas ocasiones con remates dentro del área pequeña que desbarataron sendas paradas de los porteros del Tudelano (jugaron los dos, uno el primer tiempo y, al parecer por lesión de éste, el otro el segundo) y el larguero, que repelió un remate de Telle. F. DE LA HERA

Irun

Al Real Unión sólo le faltó el gol en su estreno en el Stadium Gal en 2ª RFEF

Los txuribeltz hicieron todo lo posible por abrir el marcador, pero el Tudelano se llevó del campo irundarra el 0-0 que vino a buscar

Iñigo Morondo

Irun

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:13

Dicen que dos no se pegan si uno no quiere y el Tudelano vino a Irun el domingo con el objetivo de evitar la pelea. ... Desde el arranque mostró clara intención de bajar el ritmo de juego, de interrumpirlo. La declaración de intenciones era evidente: tratar de que pasara la menor cantidad de cosas posible para que, con un poco de suerte, eso se tradujera en un punto que se llevaban para tierras de la ribera navarra y, con mucha suerte, encontrar un gol en algún balón parado o una contra que les diera el triunfo.

