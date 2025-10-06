El Real Unión se dejó otros dos puntos en la prolongación

El Real Unión saldó con empate la visita de la UD Logroñés en la quinta jornada de 2ª RFEF. Los irundarras se adelantaron con un ... gol de De la Mata pero volvieron a encajar, como el pasado sábado en Beasain, en el tiempo de prolongación y vieron otros dos puntos salir volando. El agravante esta vez estuvo en que el tanto riojano llegó de penalti, una decisión arbitral muy discutida. «No hablo jamás de los árbitros», volvió a recordar tras el encuentro el entrenador txuribeltz, Ramsés Gil. Tampoco habló en Beasain pese a que la entrada que provocó la lesión de Peru Ruiz se produjo dentro del área y debió haberse sancionado.

El técnico prefirió centrarse en lo futbolístico y en cómo sus jugadores se adaptaron al estado del terreno de juego. En las horas previas cayó un diluvio y el campo quedó «impracticable para el fútbol combinativo. Hemos tenido que cambiar el plan y jugar a buscar las espaldas y a intentar encerrarlos ganando las segundas jugadas».

Sobre encajar de nuevo en el tiempo extra señaló que «el fútbol a veces te da y a veces te quita. Llevamos dos semanas en las que nos ha castigado en el descuento, pero otras veces será al revés. Me quedo con que volvemos a sumar y que el equipo continúa imbatido». De la Mata (3), Tena (2) y Molina sumaron en el Trofeo de la Regularidad de la Asociación de Veteranos que lidera Martín Arruti (6).