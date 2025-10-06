Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

El Real Unión se dejó otros dos puntos en la prolongación

Iñigo Morondo

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:12

El Real Unión saldó con empate la visita de la UD Logroñés en la quinta jornada de 2ª RFEF. Los irundarras se adelantaron con un ... gol de De la Mata pero volvieron a encajar, como el pasado sábado en Beasain, en el tiempo de prolongación y vieron otros dos puntos salir volando. El agravante esta vez estuvo en que el tanto riojano llegó de penalti, una decisión arbitral muy discutida. «No hablo jamás de los árbitros», volvió a recordar tras el encuentro el entrenador txuribeltz, Ramsés Gil. Tampoco habló en Beasain pese a que la entrada que provocó la lesión de Peru Ruiz se produjo dentro del área y debió haberse sancionado.

