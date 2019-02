La primera fiesta del Carnaval La tribu zíngara tomó ayer las calles de Irun con sus más de 150 componentes de todas las edades, encabezados por el jefe, Joxe Aranburu. Los caldereros, vestidos de fuego y oro, llegaron ruidosos con sus panderos adornados con cintas de colores y sus repiqueteos sobre cazos y sartenes. No faltó el oso, no tan fiero, que en muchos tramos condujeron los más jóvenes de la tribu, ni la carroza, que llevó como siempre a algunas de las jóvenes más bellas. / FOTOS: F. DE LA HERA Más de 150 caldereros participaron en el desfile que abre las fiestas de Don Carnal en la ciudad y que contó ayer con el respaldo de muchísimo público en el recorrido IÑIGO MORONDO Domingo, 24 febrero 2019, 00:26

Con ritmo, ruido y mucha energía los caldereros irrumpieron en la ciudad como acostumbran a hacer cada año en el fin de semana previo al Carnaval. La revitalizada comparsa zíngara recorrió las calles desde San Miguel hasta la plaza de San Juan y los irundarras los acompañaron llenando las aceras a su paso. No es una forma de hablar. Cientos de personas esperaban al borde de la calzada del paseo de Colón a que llegara la tribu.

No cabe discusión sobre que la primaveral tarde de ayer fue un factor determinante. Y no hay que obviar que la iniciativa de varias decenas de comercios locales que ayer, como el viernes, abrían ininterrumpidamente de 10.00 a 20.00 horas, contribuyó también al ambientazo que se vivía en la ciudad. Pero no queda duda de que esta comparsa veterana del Carnaval local ha revivido tras años difíciles y vuelve a ser motivo de atracción. Ayer desfilaban cinco jinetes en sus respectivos caballos (de verdad), unos 150 zíngaros (20 de ellos músicos) y un oso (de mentira). La nutrida tribu contaba con su propia carroza que, como es habitual, cargaba los cazos y sartenes que los zíngaros reparaban y les da ese sobrenombre de caldereros. Allí iba también la reina, la belleza centroeuropea a la que acompañaban otras delicadas damiselas que saludaban con dulzura a los espectadores.

Vestida en negro y oro, la ruidosa comparsa arribó a la plaza de San Juan donde muchísimos irundarras esperaban también su llegada para presenciar la actuación que cada año realizan ante el consistorio.

La agradabilísima tarde-noche de ayer contribuyó al ambientazo en las calles del centro de la ciudadLos gigantes de Irungo Atsegiña acompañarán hoy a la comparsa de iñudes y artzainak

Allí, en un escenario con megafonía (que tanto agradecería el público que asiste a los cantos en las paradas que la comparsa realiza por el camino) y sin cubierta de ningún tipo porque no había riesgo alguno de lluvia, el buen hacer de los caldereros, en sus cantos y en sus representaciones, lució aún más. Ese espectáculo final lo dirigió el jefe de la tribu, Joxe Aranburu, que tiene motivos para estar contento porque la tarde salió redonda. Contenta puede estar también la Sociedad Irungo Atsegiña, organizadora de la comparsa, y contentos los miembros de Eraiki Dantza Taldea, que han sido pieza crucial en el resurgir de los caldereros en Irun.

Hoy, iñudes y artzaias

Precisamente Eraiki es la entidad que organiza el otro acto previo al carnaval local, la comparsa de Iñudeak eta artzaiak, convertida ya en un clásico y que, con el buen tiempo que se prevé para hoy, puede vivir una de sus mejores ediciones.

La colaboración que el grupo de dantza inició con la Atsegiña en la comparsa de caldereros ha ido teniendo otras fructíferas derivadas y hoy está previsto que dé un nuevo paso. Como es habitual, pastores y nodrizas con sus bebés, acompañados por un buen número de personajes de época, recorrerán las calles del centro de la ciudad desde las 12.00. En la calle Escuelas, en la plaza de San Juan, en el paseo de Colón, en la plaza del Ensanche y en Luis Mariano realizarán sus habituales coreografías y actuaciones, acompañados por la música de la Banda del Conservatorio de Irun. La novedad este año es que la comparsa se hará más grande con la incorporación de los gigantes de la Sociedad Irungo Atsegiña.