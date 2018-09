«Hubiera preferido más tiempo para negociar pero si los grupos quieren cinco días...» I.M. IRUN. Martes, 25 septiembre 2018, 00:20

Páez recordó ayer que en junio presentó una primera propuesta de modificación de créditos a los grupos «con escaso éxito, al parecer, porque estuve con cada uno de ellos, pero no recibí ninguna respuesta».

Su nuevo planteamiento lo hizo esta vez en la Comisión Informativa de Hacienda lo que «abre un plazo de cinco días hábiles para que los grupos presenten las enmiendas que consideren». El delegado de Hacienda aseguró que tratará de abrir «contactos para negociar», aunque recalcó que «no es el sistema que yo hubiera deseado. Me parece que lo razonable era presentar la propuesta a los grupos, como hice en junio, estar con ellos, negociar y, una vez que hubiera una base para el acuerdo, lanzar los cinco días hábiles para que se formalizaran las enmiendas. Aunque nadie se ha dirigido a mí, he leído en los medios de comunicación que a algunos grupos esa forma no les gusta, así que vamos a lo que les gusta», es decir, presentar la propuesta en comisión y abrir el periodo de cinco días hábiles. Afirmó que pese a la premura intentará «tener un contacto con los grupos para negociar. A ver qué da de sí».

La oposición, con mayoría, podría incorporar el medio millón de reserva y elevar la modificación a 3,1 millones, aunque el delegado dejó claro que no le gusta esa idea. También apuntó que quiere aprobar una propuesta en la que «hay compromisos claros que respetar (Ronda Sur) y cuestiones sociales que hay que atender», pero «si no es ahora, será en otro momento. El Gobierno local está gestionando 96 millones de euros. Hay gasolina y hay equipo de gestión: la ciudad no está paralizada».

Lo que es seguro es que la aprobación no tendrá lugar en el pleno de septiembre, este viernes, porque el plazo para presentar las enmiendas acaba el lunes 1 de octubre.