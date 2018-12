El Pleno aprueba una moción sobre el traslado de las pistas de Plaiaundi a Txenperenea oeste I.M. IRUN. Sábado, 29 diciembre 2018, 00:18

Sí se Puede Irun, EAJ-PNV y EH Bildu presentaron en el mes de junio una nueva ubicación a la que estimaban que podrían trasladarse las instalaciones deportivas de Plaiaundi. Tras conocer el estudio técnico preliminar sobre ese ámbito (denominado como Txenperenea oeste), los tres grupos suscribieron una moción que llevaron al pleno de la corporación que se celebró ayer con el objetivo de que el ayuntamiento se manifestara a favor de esta alternativa para acometer el mencionado traslado.

La moción salió adelante con el apoyo de los tres grupos proponentes, que suman 13 de los 25 votos, el voto en contra de las dos ediles del PP y la abstención de los diez socialistas. La concejal popular Muriel Larrea, argumentó que su partido no está «en contra de la alternativa de Txeneperenea Oeste, pero creemos que las cosas no pueden hacerse de esta manera. Desde que se nos hizo llegar el informe técnico no ha habido posibilidad de contrastarlo con los técnicos municipales. Vosotros mismos reconocéis que no habéis hablado con los técnicos, ¿cómo podéis tener tan claro que ésta es la mejor opción?». Larrea tildó la decisión que había tomado los grupos proponentes de «política y no técnica» y lamentó que no esperaran «una semana para poder hablar con los técnicos antes de traer esto al pleno».

«Hay consenso mayoritario»

La abstención socialista la justificó su portavoz, Miguel Ángel Páez. «Aprobar esta moción con los votos de los grupos que la proponen no ayuda en nada a alcanzar una solución que los clubes nos piden que sea consensuada». Afirmó que «adquirimos el compromiso de zanjar el asunto de la ubicación y lo vamos a cumplir».

La respuesta a ambos llegó desde tres frentes. Joxe Díez (EH Bildu) criticó la falta de interés «en la vertiente medioambientalista» de la operación, llamada a completar el parque ecológico de Plaiaundi, y remarcó que «Txenperenea Oeste ya cuenta con un consenso mayoritorio». El portavoz de SPI, David Soto, advirtió de que «es difícil llegar a consensos cuando no sabes qué opina el resto» y aseveró que si SPI defiende que Txenperenea oeste «es la mejor opción» es porque «así lo interpretamos del informe que realizó el director del área de Urbanismo del estudio preliminar». Y sobre la espera que reclamaba Larrea exclamó que «precisamente tiempo es lo que no tenemos después de 25 años sin aportar una solución».

Por parte del PNV intervino su portavoz, Xabier Iridoy. «Hemos leído el estudio preliminar y el informe que hizo el director de Urbanismo, que es meridianamente claro. De su lectura, cualquiera puede tomar una decisión». No rechazó una futura «reunión con los técnicos. Es necesaria. El debate es necesario», pero justificó la necesidad de presentar ahora la moción porque «ese debate que iba a tener lugar en la última junta de portavoces fue hurtado. Estaba previsto entre los temas que se iban a tratar, pero cuando llegamos a ese punto resultó que no hubo presentación técnica del informe». Para Iridoy no sólo «es la mejor opción» sino que es la única porque las demás «han sido descartadas todas».