La pintora irunesa Susana Ferreira, premiada en el Concurso Sanvisens de Sitges

La pintora irunesa Susana Ferreira ha recibido un nuevo reconocimiento, esta vez el accésit la XXXIX edición del Concurso de Pintira Sanvisens de Sitges, en Barcelona.

La artista participaba con un cuadro de la serie que ha dedicado a representar espacios degradados, concretamente uno de la antigua Aduana irundarra, que ahora se estyá rehabilitando.

Este reconocimiento recibido en Barcelona pone un buen colofón a otro buen año de la irundarra. Entre otros méritos, en mayo metió su cuadro Txoritokieta III entre los cinco finalistas del Concurso de Pintura del Rotary Club de Barcelona Pedralbes en el que participaron 54 obras y, en julio, protagonizó la exposición anual del Concurso de Pintura Premio Centelles por haber ganado la edición correspondiente al año anterior.