El parking de Belartza avanza en plazo a falta de un año para su finalización

El parking subterráneo de Belartza está llamado a ser la gran infraestructura de aparcamiento en el barrio de Artia y el parque sobre él, «el ... gran punto de encuentro del barrio», dijeron los responsables municipales cuando arrancó la obra de construcción, en octubre del pasado año.

Con un presupuesto de 7 millones de euros, el horizonte de finalización de los trabajos apunta a septiembre del próximo año, es decir, que la larga actuación en esta ladera entre las calles Zurbaran, Pintor Berrueta y Pío Baroja llega ahora a su ecuador.

plazas para coches, además de zona para bicicletas, otra para motos y puntos de carga para vehículos eléctricos En su parte soterrada, Belartza quiere ser una solución inmediata para los problemas de aparcamiento en Artia, mientras que en su parte exterior supone reurbanizar 2.000 metros cuadrados para ofrecer al vecindario un nuevo punto de encuentro vecinal con juegos infantiles, calistenia, zona gimnasia para mayores, pista deportiva y zonas verdes y de estancia.

Estaba claro que por las características de la actuación planteada y la situación previa de la parcela «las de Belartza son unas obras importantes, no exentas de dificultad», valoraba el delegado de Obras, Gorka Álvarez. Aseguraba el edil que pesea a las dificultades propias de unos trabajos de esta magnitud, «se van cumpliendo los plazos previstos siguiendo con la planificación de ejecución».

Gorka Álvarez Delegrado de Obras«Es una obra que no está exenta de dificultad, pero pese a todo se van cumpliendo los plazos que estaban previstos»

En este primer año, a ojos vista, llama la atención el tamaño del vaso contenedor del futuro aparcamiento, aunque desde la delegación de Obras se indicaba que se han acometido muchas más tareas que el evidente movimiento de tierras. Se han llevado a cabo los trasplantes de árboles, los desbroces, los desmontajes de mobiliario urbano y las demoliciones de la urbanización anterior (existía un pequeño aparcamiento en superficie y unos juegos infantiles), se ha ejecutado la escollera para sostener la propia ladera de Belartza y se ha desvíado una línea eléctrica que atravesaba el ámbito.

En cuanto a la parte evidente, el avance en la construcción de los muros pantalla del futuro soterrado es notable y se espera que esta semana comience a micropilotarse el lienzo que falta, el del noroeste.

Son buenas noticias para el desarrollo de «este nuevo entorno que traerá calidad de vida al barrio de Artia», aseguraba Gorka Álvarez. La infraestructura servirá para que «podamos cumplir con una demanda histórica de los vecinos y las vecinas que reclamaban que se dotara al barrio de más plazas de aparcamiento y que se crearan nuevos espacios de ocio y encuentro en una de las zonas con mayor densidad de población de la ciudad».

Espacios públicos

El parking de Belartza aportará a Artia 169 plazas de aparcamiento para coches, pero además puntos de recarga para vehículos eléctricos, zonas de aparcamiento para motos y reservados para bicicletas. En su parte exterior, con la reforma de más de 2.000 metros cuadrados de superficie urbana, se plantean espacios públicos al aire libre en dos alturas. En la más cercana a Zurbaran, en la parte más baja, una pista polideportiva, una estructura para la calistenia, zonas verdes y bancos; en la cota superior, un espacio de juegos infantiles, aparatos de gimnasia para mayores y una zona de estancia.

«Pedimos disculpas al vecindario por las molestias que necesariamente generan este tipo de obras», señaló Gorka Álvarez, «pero estamos más que seguros de que en 2026 podremos decir que este nuevo espacio será más que positivo para el barrio y para el conjunto de la ciudad».