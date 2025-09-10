Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El paso en el que se acomodarán las plazas subterránas del futuro parking de Belartza va cogiendo forma. OCHOTECO

Irun

El parking de Belartza avanza en plazo a falta de un año para su finalización

El proceso constructivo del que será el gran aparcamiento de Artia arrancó en octubre del año pasado y se encuentra en su ecuador

Iñigo Morondo

Irun

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:14

El parking subterráneo de Belartza está llamado a ser la gran infraestructura de aparcamiento en el barrio de Artia y el parque sobre él, «el ... gran punto de encuentro del barrio», dijeron los responsables municipales cuando arrancó la obra de construcción, en octubre del pasado año.

